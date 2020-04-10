Львовская 60-летняя журналистка Елена Бойко, подозреваемая в посягательстве на территориальную целостность, вышла из СИЗО под залог.

Залог за подозреваемую составил 168 тысяч гривен, сообщили ZAXID.NET в прокуратуре Львовской области.

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В прокуратуре уточнили, что на свободе она находится уже более месяца, поскольку залог был весен еще 3 марта.

Досудебное расследование в уголовном производстве против Бойко завершено, продолжается рассмотрение дела в суде.

Решение о выходе из СИЗО подразумевает, что женщина должна по первому вызову являться к следователям и на заседания суда. В СБУ и прокуратуре заверили, что она выполняет все формальности, но все равно остается под присмотром.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елену Бойко выдворили из России еще в январе 2019 года. украинские пограничники забрали ее на нейтральной территории.

Женщина пожаловалась, что в России с ней плохо обошлись: "Взяли за шкирку и выбросили за шлагбаум".

Напомним, что Бойко известна своими пророссийскими взглядами. В 2015 году она сбежала в Москву, где регулярно выступала на пропагандистских телеканалах и заявляла о незаконности избранной в Украине власти.