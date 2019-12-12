Львовская редакция обратилась к правоохранителем из-за угроз радикалов: подробности

Редакция ZAXID.NET обратилась к правоохранителям в связи с попытками препятствования журналисткой деятельности радикально настроенными львовскими общественными организациями.

Соответствующее обращение 12 декабря редакция отправила главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, генпрокурору Руслану Рябошапке и главе СБУ Ивану Баканову, сообщили на сайте ZAXID.NET.

"Такие действия расцениваем как прямую угрозу здоровью и жизни сотрудников редакции, а также как попытки препятствования журналистской деятельности. Просим вас обеспечить соблюдение законности, а также, при необходимости, охрану редакции и журналистов издания", - сказано в обращении.

Обращение редакции zaxid.net

Стоит отметить, что в течение последнего года во Львове идет активная деятельность различных общественных группировок. В четверг, 12 декабря, их члены ворвались на сессию городского совета и требовали удалить с сайта ZAXID.NET несколько публикаций. Ранее, в 2018 году, они пытались силой ворваться в редакцию издания.

Радикалы ворвались на сессию городского совета zaxid.net

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Государственной пограничной службе Украины заявили, что пропустили на территорию государства пропагандистов канала Минобороны России "Звезда", поскольку те не сказали, что журналисты.

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