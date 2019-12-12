Главная Новости
12 декабря • обновлено в 18:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Львовская редакция обратилась к правоохранителем из-за угроз радикалов: подробности

1.2т
Читать материал на украинском

Редакция ZAXID.NET обратилась к правоохранителям в связи с попытками препятствования журналисткой деятельности радикально настроенными львовскими общественными организациями.

Соответствующее обращение 12 декабря редакция отправила главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, генпрокурору Руслану Рябошапке и главе СБУ Ивану Баканову, сообщили на сайте ZAXID.NET.

Новости
Схемы и тендеры: журналисты разоблачили махинации банка "Конкорд"

"Такие действия расцениваем как прямую угрозу здоровью и жизни сотрудников редакции, а также как попытки препятствования журналистской деятельности. Просим вас обеспечить соблюдение законности, а также, при необходимости, охрану редакции и журналистов издания", - сказано в обращении.

Обращение редакции

Обращение редакции

zaxid.net

Стоит отметить, что в течение последнего года во Львове идет активная деятельность различных общественных группировок. В четверг, 12 декабря, их члены ворвались на сессию городского совета и требовали удалить с сайта ZAXID.NET несколько публикаций. Ранее, в 2018 году, они пытались силой ворваться в редакцию издания.

Радикалы ворвались на сессию городского совета

Радикалы ворвались на сессию городского совета

zaxid.net

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Государственной пограничной службе Украины заявили, что пропустили на территорию государства пропагандистов канала Минобороны России "Звезда", поскольку те не сказали, что журналисты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Львов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
10
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Таким темпами скоро в (на) украине понятие "активист" станет более нарицательным чем "титушка". Вон в Ки(у)еве очередных АТОшников повязали
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги