Защищал животных и менял "мобильники": эксклюзивные подробности личной жизни Максима Кривоша

"Луцкий террорист" Максим Кривош, который захватил заложников в автобусе в центре Луцка, активно защищал бездомных животных в Ривненской области, молчал о личной жизни и часто менял мобильные номера. В прошлом году он якобы украл у местного священника предметы антиквариата, обещал продать их по выгодной цене, однако они исчезли. А через неделю-две после этого со связи исчез и сам человек.

Кто такой "луцкий террорист" и почему его знакомые шокированы произошедшим – читайте в материале OBOZREVATEL

Остановил массовые отравления животных в Дубно

Известно, что Кривош родился в поселке Гай Оренбургской области России в 1975 году. Дважды судимый, 10 лет сидел за совершение ряда тяжких преступлений. После тюрьмы в 2014-м издал книгу "Философия преступника. Апология свободы. Антисистема" под псевдонимом Максим Плохой. Герой книги рассказывает, что отсидел 12 лет в тюрьме, делится подробностями личной и семейной жизни. Имеет страницы в российских "Одноклассниках" и "ВК", которые активно наполнял под ником Максим Плохой. Писал в основном антигосударственные и антисистемные посты.

Однако Ривненская зоозащитница Алла Лосик в интервью OBOZREVATEL не стала скрывать удивление, что "луцкий террорист" и зоозащитник Максим Кривош, которого она знала лично и с которым спасала бездомных животных, – один и тот же человек: "Мы просто в шоке. Я не могу понять, почему он это сделал. Мы с ним вместе работали в Дубно, где он проживал. Он человек, который добился того, чтобы в городе перестали травить животных. Никого не ударил, и я ни разу не слышала, чтобы он о ком-то сказал грубое слово. Почему он это сделал (захватил маршрутку с заложниками. – Ред.) – у меня просто в голове не укладывается. Я и не знала, что он сидел, что он эту книгу написал. Когда он успел?" – удивилась женщина.

По ее словам, Кривош не любил фотографироваться, ничего о себе не рассказывал, был более молчаливым.

"Местные волонтеры на него молились, он лечил этих животных, спасал, кормил, понимаете? По сути, благодаря ему в Дубно прекратили массово травить животных. Что с ним случилось? Как он это оружие купил? Хотя он всегда отличался интеллектуальностью, не был таким простым в своих суждениях. Никогда от него не слышала ничего антигосударственного. Это я могла что-то сказать, типа "когда это все в этой стране закончится", а он просто работал. Единственное, что у него была странная манера менять номера телефонов. Говорил о жене, живущих в Дубно, а вот о сыне не рассказывал ничего. Я вообще не знала, что у него такой взрослый парень. Вот я так задумалась сейчас, сколько всего мало мы можем знать друг о друге", – подытожила Алла Лосик.

Последний раз, по ее словам, они виделись больше года назад. Тогда же в последний раз говорили по телефону, после чего связь с Максимом исчезла. Скорее всего, он мог изменить номер телефона.

Украл 11 вещей антиквариата

Ривненский священнослужитель Василий Коновалюк рассказал OBOZREVATEL, что в прошлом году Максим Кривош, якобы украл у него 11 старинных вещей антиквариата. Среди них позолоченный крест, два серебряных, иконы, серебряная лампада. Сначала обещал продать их в Киеве по наиболее выгодной цене, однако через две недели после этого перестал выходить на связь.

"Он произвел на меня приятное впечатление. Аккуратный, немногословный, внимательный. Собачкам моим подопечным даже шейки куриные купил. Говорил, что работает с Киевом, там дают лучшую цену, что логично. Если она меня удовлетворит, то в понедельник, а это была пятница, он привозит мне деньги, если нет – то отдает вещи обратно", – рассказал священник.

Однако из Киева Максим не позвонил, появился через пару дней с перевязанной рукой: "Рассказал свою сногсшибательную историю, что за сбыт антиквариата накрыла СБУ, потребовала "взятку"... Просил меня одолжить 9 тыс. долл., чтобы "порешать" в Киеве и вещи мне вернуть. Получив отказ, сказал, что решит вопрос сам и вещи вернет. Через неделю Новой Почтой прислал назад только две, менее ценные вещи. Затем либо пропадал из эфира, либо дважды или трижды обещал, что выйдет из больницы, в которой якобы находится, и будет решать вопросы. Я прекратил ему звонить, потому что это было бесполезно".

Скриншот со страницы ВК Максима Кривоша

Отец Коновалюк написал заявление в полицию. Однако дело, по сути, с тех пор не сдвинулось с места.

"Перед карантином меня вызвали, сказали, что знают этого человека, он не простой, который сидел и все. Больше не вызвали. Уточняли, на какую сумму нанесен ущерб. Честно, я не знаю, сначала хотел указать 10 тысяч долларов, но в конце написал 10-20 тысяч гривен. Не знаю точно, сколько все это стоит, я эти вещи в течение всей жизни собирал", – подытожил священник.

Известно, что у луцкого террориста есть семья – жена и 15-летний сын. Его родители умерли. Отец работал преподавателем в одном из университетов Луцка, мама была учительницей русского языка в одной из местных школ. Женщина погибла в 2013 году в результате аварии с 8 жертвами на маршруте Луцк-Шацк. У Кривоша есть брат-инвалид. Недавно "луцкий террорист" "погорел" на продаже редкой монеты.