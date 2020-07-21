Луцкий террорист позвонил родственникам своих заложников: запись разговора

Мужчина, захвативший автобус с 20 пассажирами в Луцке, звонит родственникам своих заложников и просит, чтобы они пересылали его требования СМИ.

Журналист Дмитрий Казанский опубликовал в Telegram запись разговора с сыном одной из заложниц (чтобы прослушать, доскрольте новость до конца).

На записи террорист, называющий себя Максим Плохой, общается на чистом украинском языке. В начале разговора он даже просит прощения у парня, маму которого держит в заложниках. В то же время заявляет, чтобы тот передал его требования как можно большему количеству журналистов.

"Сбрасываешь им по почте, по телефону звонишь. Объяснишь ситуацию в Луцке захвачен автобус, полный людьми. Заминировано все: полно взрывчатки, автоматического оружия. Кроме того, мина есть в Луцке отдельно. Понял меня?" – говорит террорист.

Свои требования он назвал достаточно простыми, но их непременно должна выполнить власть.

Заметим, что "Первый" в Facebook пишет якобы об общении с самим террористом. По данным издания, лучанка, которая находится в автобусе, сама вышла на связь с журналистами. СМИ привело общение с Плохим ним дословно.

Журналистам якобы удалось пообщаться с луцким террористом (Facebook Первый)

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала Максим Плохой, который захватил автобус с заложниками в Луцке, объявил свои требования в Twitter, а также на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети. Публикация появилась перед захватом автобуса.