Луцкий террорист пошел на контакт: Аваков сообщил подробности

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что контакт с человеком, захватившим автобус в Луцке установлен, переговоры продолжаются.

Об этом глава МВД сказал на пресс-брифинге в Луцке. Также он опроверг информацию о том, что Максим Кривош имел проблемы с психическим здоровьем.

"У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем, переговоры продолжаются. По его словам, люди находятся в нормальном состоянии. Надеемся, сможем решить ситуацию в ближайшее время", – отметил Аваков.

Глава МВД призвал журналистов "быть очень аккуратными в комментариях". По его словам, непроверенная информация "не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение".

"Вы распространили информацию о том, что он лечился в психиатрической больнице – это недостоверная информация", – сказал Аваков.

"У него есть в руках смартфон, он может видеть и слышать все ваши комментарии. Поэтому я не буду откровенен в ваших комментариях. Хочу, чтобы вы меня услышали и поняли о том, что мы можем говорить, что не можем говорить, что нужно говорить, что не нужно говорить. Я хочу, чтобы каждый из вас вел себя как взрослый ответственный человек", – попросил министр.

Он также уточнил, что удалось связаться с семьей и друзьями террориста.

"Мы беседовали с родственниками, с супругой, с друзьями, мы испробуем все методы, чтобы этот вопрос мирно разрешился... Работают специалисты... Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию так или иначе", – уточнил Аваков.

Первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий воздержался от детальных комментариев.

"Идут переговоры, он отвечает в контексте переговоров. Есть понимание, двигаемся дальше. Надеемся, все закончится спокойно", – сказал он.

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