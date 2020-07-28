Луцкий террорист Кривош раздавал своим заложникам деньги и извинялся. Видео

Террорист Максим Кривош, который 21 июля захватил в Луцке автобус с заложниками, якобы извинился перед ними и раздал им деньги перед тем, как сдаться правоохранителям.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Аверс", в котором журналисты ссылаются на собственные источники и слова пострадавших, хотя их версии о тех событиях в автобусе расходятся (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Утверждается, мол, сначала Кривош предлагал заложникам "взять пачки с долларами", которые он держал в своей сумке. Однако, по словам некоторых пострадавших, это были гривни и сувенирные – их террорист просил взять только "на память".

Рассказы заложников луцкого террориста о раздаче денег (ТРК Аверс)

Другие же источники говорят, будто деньги таки были настоящими, и освобожденные заложники их взяли. Правда, забрать все из автобуса не успели и в момент спецоперации купюры якобы были разбросаны по салону.

Рассказы заложников луцкого террориста о раздаче денег (ТРК Аверс)

В полицейском протоколе о каких-либо деньгах не упоминается. Со своей стороны адвокат Кривоша Сергей Тиможинский, заявил, что во время задержания у его подзащитного изъяли личные средства в сумме до 500 гривен. О других деньгах на месте теракта ему неизвестно.

Рассказы заложников луцкого террориста о раздаче денег (ТРК Аверс)

Рассказы заложников луцкого террориста о раздаче денег (ТРК Аверс)

Рассказы заложников луцкого террориста о раздаче денег (ТРК Аверс)

Рассказы заложников луцкого террориста о раздаче денег (ТРК Аверс)

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля Луцкий горрайонный суд Волынской области выбирал меру пресечения луцком террористу Максиму Кривошу – содержание под стражей на 60 суток (до 18 сентября) без права внести залог.