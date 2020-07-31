Луцкий террорист Кривош объявил голодовку: адвокат объяснил причину

Борис Бондарь Расследования 21:51, 31.07.2020 Обновлено: 22:15, 31.07.2020

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре Луцка, объявил в СИЗО голодовку из-за плохих условий содержания.

Об этом сообщило издание ВолиньPost со ссылкой на адвоката Сергея Тиможинского. Луцкий террорист начал голодать в четверг, 30 июля.

По словам адвоката, Кривош отказался от еды из-за нарушения его прав, в частности из-за немотивированного, по его убеждению, применения наручников.

Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры.

Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного.

Также защитник Кривоша заявил, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

В пресс-службе прокуратуры области журналистам сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО и никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступало.

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