Луцкий террорист "попал" на продаже редкой монеты: суд мог стать "спусковым крючком"

Луцкий террорист Максим Кривош, который 21 июля взял пассажиров автобуса в заложники, три месяца назад был ответчиком в деле, которое рассматривал один из судов Волынской области. Судебное решение могло послужить "спусковым крючком" для психически нестабильного человека.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Информация об этом деле есть на официальном ресурсе "Судебная власть Украины". Выяснилось, что житель Киевской области еще в октябре 2018 года на торговой площадке интернет-аукциона "New Auction Ukraine" приобрел у ответчиков (один из них – Максим Кривош) нумизматическую монету "20 долларов. 1924. Золото 900".

Информация о деле, которое рассматривал Луцкий суд. "Судова влада"

Соглашение о купле-продаже было зарегистрировано на аукционе, сумма сделки составила 30 704 грн. По договоренности покупатель сделал авансовый взнос в размере 10 тыс. грн на банковскую карту. Окончательный расчет должен был произойти на почте – наложенным платежом при получении лота.

В отделении № 3 "Новой почты" в г. Буча Киевской области сотрудница отделения принесла покупателю присланную ему посылку (отправителем был брат Максима Кривоша) с описанием "запчасти". Однако в ней отсутствовал сам лот – золотая монета.

Естественно, что коллекционер отказался забирать посылку и переводить остальную сумму продавцам. Мужчина сразу же с ними связался и предъявил претензии. Однако те категорически отрицали свою вину и заявили, что такие неправомерные действия совершили работники "Новой Почты".

Покупатель обратился в ООО "Новая Почта", чтобы выяснить, что же произошло. В ответ на его претензию от НП пришло письмо, что покупатель отправил груз (вес 0,20 кг, объявленная стоимость 20 700 грн., с описанием отправления – "запчасти"). Повреждений упаковки груза якобы не было зафиксировано, также "Новая почта" утверждала, что "установлено отсутствие любого доступа к нему третьих лиц".

Монета "20 долларов. 924. Золото 900". "Клуб Нумизмат"

Покупатель монеты, ранее внесший авансовый платеж в размере трети стоимости, пытался решить вопрос с продавцами. А когда не получилось, обратился в суд.

Он, ссылаясь на невыполнение ответчиками обязательства по договору о передаче приобретенного им товара, захотел разорвать соглашение, заключенное на торговой площадке интернет-аукционе "New Auction Ukraine" и взыскать с ответчиков в его пользу денежные средства в размере 10 899, 49 грн., в т.ч. 10 050, 25 грн. предоплаты, 572, 86 грн. убытков от инфляции, 276, 38 грн. 3 % годовых и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 768, 40 грн.

Решение Луцкого горрайонного суда было принято в апреле 2020 года ЕРСР

Суд принял решение полностью удовлетворить исковые требования покупателя монеты. Таким образом, продавцов обязали вернуть авансовый платеж плюс возместить дополнительные расходы.

Отметим, что на судебное заседание ответчики и третья сторона не пришли - не было ни Максима Кривоша, ни его брата Богдана.

По информации собеседников OBOZREVATEL, члены этой семьи находились в непростом финансовом положении. Брат луцкого террориста является инвалидом третьей группы и до сих пор ищет работу (имеет неоконченное юридическое высшее образование). Свежее резюме датировано 15 июля 2020 г.

Резюме брата луцкого террориста. Скриншот

Сам же Максим Кривош был несколько раз судим. Братья уже потеряли обоих родителей, причем мать трагически погибла в ДТП в 2013 году.

Спецоперация в центре Луцка 21 июля 2020 г. Скриншот из видео

Для братьев Кривош потеря дорогой монеты (которая, возможно, могла их финансово "поддержать") и решение Луцкого суда о взыскании средств могло стать болезненным примером "очередной несправедливости". А вот послужило ли оно "спусковым крючком" для подготовки захвата заложников – выяснит следствие.