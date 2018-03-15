Хотела взорвать Раду: Луценко внес представление об аресте Савченко

В четверг, 15 марта, в Верховную Раду внесено представление о лишении внефракционного нардепа Надежды Савченко неприкосновенности, ее задержании и аресте.

Как заявил с трибуны парламента генеральный прокурор Юрий Луценко, у ГПУ есть неоспоримые доказательства, что Савченко лично готовила террористический акт в здании Верховной Рады.

"Савченко, народный депутат Украины, личного готовила, лично планировала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две правительственные ложи, минометами обрушив купол здания и автоматами добивая тех, кто выжил. У нас есть неоспоримые доказательства этого. И поэтому сегодня я внесу представление о лишении неприкосновенности, ее задержании и аресте", - заявил Луценко.

Генпрокурор Юрій Луценко з трибуни #Рада8 заявив про наявність незаперечних доказів, що Н.Савченко особисто готувала терористичний акт у сесійній залі парламенту⏯️ pic.twitter.com/dc27Hm9g1K — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 15, 2018

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест уже внесено в парламент.

Также на своей странице в Facebook она опубликовала соответствующий документ.

Все материалы, которыми обосновываются представление на Савченко, поместились на 174 страницах.

Напомним, 15 марта Верховная Рада проголосовала за исключение народного депутата Надежды Савченко из парламентского комитета по национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал "Обозреватель", 15 марта Савченко явилась в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.