Луценко: спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года
Украинские спецслужбы действительно проводили масштабную спецоперацию по "вангеровцам" еще в прошлом году, и она могла иметь огромный успех в противостоянии с Россией и стать козырем Украины в борьбе за мир.
Об этом рассказал экс-генеральний прокурор Юрий Луценко в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг, 27 августа. Луценко заверил: детали спецоперации были задокументированы и процессуально зафиксированы еще в прошлом году.
"Я знаю, что все эти разговоры были задокументированы в прошлом году в рамках одного уголовного производства и в рамках сотрудничества украинских спецслужб с западными и ближневосточными партнерами. Эти "вагнеровцы" были найдены, им был задан вопрос об участии в военных преступлениях на территории Украины. В Министерстве обороны и СБУ проводили оперативные записи, которые присылали в Генеральную прокуратуру Украины. Эта спецоперация могла стать глобальным успехом Украины", – сказал он.
По словам Луценко, она могла бы и не получиться, но в любом случае, доказывала бы, что украинские спецслужбы вышли на уровень, когда ее проводили.
"Это было бы доказательство перед всем миром, кто развязал войну против Украины, кто сам признается в процессуальном порядке в том, что сбивал украинские и международные самолеты, кто является военным преступником. Эта операция могла быть главным козырем Украины в нашем противостоянии, в том числе в борьбе за мир", – подчеркнул Луценко.
Он добавил, что "вагнеровцев", интересных Украине из-за причастности к сбитию малайзийского Боинга и войны на Донбассе, собирали в одну группу намеренно.
Напомним, журналист Юрий Бутусов ранее заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Журналист на своей странице в Facebook написал, что украинские спецслужбы проявили "потрясающий профессионализм, достойный самой высокой оценки, вычислив стрелков ПЗРК, обнаружив в России тех, кто сбивал наши самолеты, установив контакт и придумав способ, как доставить негодяев на нашу территорию".
Однако "вагнеровцев" выдали России, что стало возможным, благодаря сливу информации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
боевики российской ЧВК Вагнера были задержаны в Беларуси в ночь на 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу "Миротворца".
Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос о временном аресте боевиков российской частной военной компании Вагнера, которые участвовали в войне на Донбассе.
Изначально президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но после того, как будет доказана их вина.
Беларусь передала России задержанных членов частной военной компании Вагнера, в том числе и тех, которые воевали на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал передачу задержанных в Беларуси "вагнеровцев" России. Глава государства отметил, что последствия этого решения будут трагическими.