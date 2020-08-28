Луценко: спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года

Украинские спецслужбы действительно проводили масштабную спецоперацию по "вангеровцам" еще в прошлом году, и она могла иметь огромный успех в противостоянии с Россией и стать козырем Украины в борьбе за мир.

Об этом рассказал экс-генеральний прокурор Юрий Луценко в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг, 27 августа. Луценко заверил: детали спецоперации были задокументированы и процессуально зафиксированы еще в прошлом году.

"Я знаю, что все эти разговоры были задокументированы в прошлом году в рамках одного уголовного производства и в рамках сотрудничества украинских спецслужб с западными и ближневосточными партнерами. Эти "вагнеровцы" были найдены, им был задан вопрос об участии в военных преступлениях на территории Украины. В Министерстве обороны и СБУ проводили оперативные записи, которые присылали в Генеральную прокуратуру Украины. Эта спецоперация могла стать глобальным успехом Украины", – сказал он.

По словам Луценко, она могла бы и не получиться, но в любом случае, доказывала бы, что украинские спецслужбы вышли на уровень, когда ее проводили.

"Это было бы доказательство перед всем миром, кто развязал войну против Украины, кто сам признается в процессуальном порядке в том, что сбивал украинские и международные самолеты, кто является военным преступником. Эта операция могла быть главным козырем Украины в нашем противостоянии, в том числе в борьбе за мир", – подчеркнул Луценко.

Он добавил, что "вагнеровцев", интересных Украине из-за причастности к сбитию малайзийского Боинга и войны на Донбассе, собирали в одну группу намеренно.

Напомним, журналист Юрий Бутусов ранее заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Журналист на своей странице в Facebook написал, что украинские спецслужбы проявили "потрясающий профессионализм, достойный самой высокой оценки, вычислив стрелков ПЗРК, обнаружив в России тех, кто сбивал наши самолеты, установив контакт и придумав способ, как доставить негодяев на нашу территорию".

Однако "вагнеровцев" выдали России, что стало возможным, благодаря сливу информации.

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