Луценко сделал громкое заявление о роле Кучмы в убийстве Гонгадзе

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не имеет юридических доказательств вины второго президента Леонида Кучмы в организации убийства Георгия Гонгадзе.

Его признание прозвучало в эфире "В гостях у Дмитрия Гордона". По его словам, в деле убитого журналиста остается еще много открытых вопросов.

"У меня нет сейчас юридических доказательств того, что лично Кучма давал команду на уничтожение Гонгадзе", – сказал Луценко.

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Юрий Луценко stroyobzor.ua

"К сожалению, майор Мельниченко так и не сдал оригиналы записи из записывающих устройств", – продолжил он. По словам генпрокурора, без этого юридическое решение судьбы Кучмы в данном деле невозможно.

При этом, Луценко указал, что Кучма якобы позволил совершение указаное преступления, создав для этого подходящие условия в стране.

Леонид Кучма Українська правда

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать мужчине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участники резонансного дела разоблачили Кучму в заказе убийства Гонгадзе.

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