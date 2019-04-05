Луценко провел оперативное совещание по делу Курченко: всплыли детали

Генпрокурор Юрий Луценко провел оперативное совещание с группой следователей и прокуроров по делу олигарха Сергея Курченко.

Как сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook, генпрокурор указал на необходимость активизации расследования, дав следующие поручения:

- провести инвентаризацию материалов по делу Курченко;

- отправить прокуроров за границу с целью обеспечения арестов выявленных активов фигурантов "КурченкоГейт" в иностранных юрисдикциях;

- активизировать работу прокуроров и следователей в направлении установления других причастных лиц, преступным путем полученных средств и имущества, выполнение других задач уголовного судопроизводства.

По ее словам, уже была усилена группа прокуроров по делу Курченко, а также в суд поступило обращение с ходатайством о передаче в управление Агентству АРМА активов группы компаний "Украинский медиа холдинг" - UMH Group.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГПУ раскрыли суть обвинений 98 фигурантам дела беглого олигарха Сергея Курченко, которому инкриминируют участие в преступной организации бывшего президента Виктора Януковича.

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