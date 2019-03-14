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Луценко про "резонанс" Розенблата: чье бы животное молчало

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По факту возможного вмешательства главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон, о котором заявил народный депутат Украины Борислав Розенблат, открыто уголовное производство.

Такое заявление в эфире программы "Право на владу" на телеканале ТСН сделал глава ГПУ Юрий Луценко 14 марта, перефразировав фразу "чья бы корова мычала".

"Для меня было шоком, что Розенблат хочет делать заявление о совершенном преступлении. Чье бы четырехногое животное молчало. Сегодня я знакомился с его заявлением. Оказывается, господин Розенблат еще в декабре выиграл в украинском суде, который признал вызвать действия господина Сытника во вмешательстве в американские выборы неправомерными", – сказал Луценко.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Скриншот

Он уточнил, что не имел понятия о декабрьском решении суда. Генпрокурор 13 декабря получил информацию об этом вместе с флешкой, на которой есть разговор трех мужчин.

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"И голос, похожий на Сытника, говорит, что он хотел помочь кандидату в президенты Хиллари. Сегодня по этому факту было зарегистрировано уголовное производство. Думаю, что перспектива не очень большая. Пленка, полученная незаконно, не будет доказательством ни в каком суде. Мы это понимаем. Но тем не менее дело зарегистрировано. И Государственное бюро расследования приступит с завтрашнего дня до его обработки", – подчеркнул Луценко.

Напомним, что ранее Розенблат заявил, что Сытник якобы разглашал тайну следствия в Украине, чтобы повлиять на избирательный процесс в США. А беседу с главой НАБУ якобы вел один из украинских министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко заявил, что только НАБУ и САП могут дать оценку коррупционной деятельности высшего руководства оборонной сферы Украины.

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Персоны
Юрий ЛуценкоАртем СытникБорислав Розенблат
Место
Украина
Теги
ГПУГосударственное Бюро Расследований
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