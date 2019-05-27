Луценко готов сказать имена виновников расстрелов на Майдане: названо условие

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов назвать имена людей, виновных в расстреле Майдана в 2014 году, если будет возобновлено заочное судопроизводство.

Соответствующее видеообращение появилось на его странице в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"169 лиц сейчас находятся с обвинительными актами в судах. Еще 445 лиц, среди которых 34 высокопоставленных чиновника и 162 сотрудника правоохранительных органов, имеют подозрения и ожидают судебных решений под домашним арестом или в СИЗО", – рассказал он.

Юрий Луценко KP.UA

Генпрокурор напомнил, что президента-беглеца Виктора Януковича удалось осудить только благодаря процедуре заочного судопроизводства и выразил сожаление, что она завершила свое действие после образования Госбюро расследований.

"Общество справедливо спрашивает, кто же отдал преступный приказ по расстрелам и насилию на Майдане. Мы готовы дать на это ответ. Сейчас, в последние недели работы Рады восьмого созыва мы вместе с вами имеем возможность дать этот ответ обществу", – обратился он к депутатам Верховной Рады.

Генпрокурор призвал поддержать законопроект №9353 нардепа Сергея Алексеева, который дает возможность возобновить заочное судопроизводство исключительно по преступлениям прошлых лет против государства или убийствам мирных людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко заявил, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины завершили досудебное следствие касательно лиц, виновных в убийствах на Майдане.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!