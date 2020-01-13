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13 января • обновлено в 02:52
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"Лупит по лицу": военный эксперт раскрыл секрет "побед" Путина

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Президенту России Владимиру Путину удается проворачивать все свои коварные сделки благодаря тому, что Запад ему активно потакает.

Такое мнение высказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович, передает "Апостроф". По его мнению, Запад будет делать это до последнего, потому что сам находится в сложной ситуации.

"Он (Путин – Ред.) воюет потому, что все с ним мирятся. Это как школьная драка: один пытается миром закончить дело, все время пытается обнять хулигана, а тот его лупит по лицу. Не потому, что он супербоец или что-то умеет, а потому, что он дерется, а другие с ним мирятся. Если бы с ним начали драться, например, не военными средствами, а дипломатическими, экономическими, информационными, то руки бы пообрубали", – пояснил он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Арестович акцентировал внимание на том, что единственная страна, которая проактивно не преследует свои интересы, – это Украина.

"То есть, мы обороняемся, и довольно удачно, но никак не можем перейти к наступательной стратегии. Единственным выразителем этой стратегии для меня была Елена Зеркаль. Вот она наступала, но она уже в отставке", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший подполковник КГБ Владимир Попов заявил, что Путин оккупировал украинский Крым ради Черного моря, которое может обеспечить выход российскому военному флоту в Атлантический океан.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Алексей Арестович Владимир Путин
Место
Россия
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