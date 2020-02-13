"Лукашенко захватит Смоленск!" Стрелков выдал новый маразм. Видео

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко попытается захватить российский Смоленск и присоединить его к своей стране.

При этом добавил, что белорусский лидер повелся как "враг России и русского народа" еще в 2014 году. Такой маразматической речью террорист поделился в эфире YouTube-канала РОЙ.ТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"2014 год показал, кто есть кто – везде. Это была как лакмусовая бумажка. Александр Григорьевич себя показал врагом России и русского народа. Чем он руководствовался – заботой о Беларуси или личными эгоистическими причинами – это неважно. Важно то, что он открыто выступил против русской ирреденты, против воссоединения России", – выпалил террорист.

Стрелков назвал Лукашенко "врагом России и русского народа"

Также он отметил, что белорусский президент не только выступил, но и "делом подтвердил" свою позицию.

"Арестами и посадками тех добровольцев из Беларуси, которые воевали на Донбассе, поддержкой киевского режима техникой, ГСМ и комплектующими к вооружению. Фактически он проявил себя как враг", – заявил Стрелков.

По его прогнозам, теперь Лукашенко "перекинется" на Запад. Помимо этого, террорист не исключил возможности "белорусской агрессии" в случае ослабления России.

"В конце концов Смоленск присоединит к Беларуси и войдет в историю как великий литвин", – подытожил свои маразматические прогнозы Стрелков.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) высказался о "лидерах" преступной республики, назвав их "мерзкими уголовниками и наркоманами".

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