Лукашенко назвал условия выдачи вагнеровцев Украине

Беларусь выдаст Украине боевиков российской частной военной компании "Вагнер" после того, как будет доказана их вина.

Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью Дмитрию Гордону. Он уточнил, что в противном случае экстрадиция невозможна.

"У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте, они и работают – я только что Зеленскому об этом сказал, еще поинтересуюсь, я ему пообещал, что поинтересуюсь – они работают над тем, чтобы была четкая картина: никто никого не выдает, пока не установят вину страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли, и так далее", – пояснил президент свою позицию.

При этом Лукашенко добавил, что спецслужбы Беларуси отслеживали перемещение задержанных и знают, кто из России отдавал им команды.

"Мы контролировали полностью, откуда они получали команды из России", – сказал президент Беларуси.

Также Лукашенко рассказал о том, что украинские спецслужбы предупредили Минск о проникновении в страну еще одной группы боевиков. Сейчас их ищут по всей Беларуси.

"Я, правда, не очень верю, что там действительно 30 человек пересекли границу – мы бы уже их обнаружили. Если, конечно они не ушли в Россию или обратно не вернулись в Украину", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне выхода интервью Дмитрий Гордон рассказал, что Александр Лукашенко согласен дать "зеленый свет" на выдачу Украине вагнеровцев, которые воевали на Донбассе.

Напомним, что в ночь на 29 июля в Беларуси задержали боевиков российской ЧВК "Вагнер". как выяснилось, среди более 30 задержанных были люди, которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".