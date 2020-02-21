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21 февраля • обновлено в 23:53
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Лукаш выдала циничную историю о Майдане и устроила скандал у Шустера

8.6т
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Экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш устроила скандал из-за истории якобы об убийстве активиста Майдана другим участником тех событий.

Горячая дискуссия разгорелась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 21 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Все началось с того, что Лукаш влезла в выступление бывшего прокурора ГПУ Сергея Горбатюка, заверив, что "один майдановец убил другого". Более того она озвучила имена предполагаемых участников конфликта.

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Лукаш выдала циничную историю о Майдане у Шустера

Лукаш выдала циничную историю о Майдане у Шустера

Скриншот из видео

"Каким образом вы получили доступ к материалам дела?" – возмутился нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Не советую вам меня перебивать", – выдала Лукаш, заявив, что в реестре судебных решений указано, что "Сергею Дидычу, Герою Украины переехал голову майдановец, а другие майдановцы его ограбили".

Лукаш выдала циничную историю о Майдане у Шустера

Лукаш выдала циничную историю о Майдане у Шустера

Скриншот из видео

После ее слов студия взорвалась криками. Лукаш призвали перестать озвучивать непроверенную информацию, она же оправдалась, что все нашла в реестре.

"Закричали, закричали", – возмутилась Лукаш. "У меня есть папочка с материалами дела и каждый из вас закроет свой рот", – добавила она.

Лукаш выдала циничную историю о Майдане у Шустера

Лукаш выдала циничную историю о Майдане у Шустера

Скриншот из видео

"Подождите, мы тут говорим о последствиях диктаторских законов. Госпожа Лукаш в о время была министром юстиции. Это она ответственна за бойню на Майдане, даже не представитель "Беркута!" – "взорвался" Вятрович. Его поддержали другие гости студии, заявив, что Лукаш врет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Соня Кошкина и ведущая Наталья Мосейчук сцепились в эфире "Право на владу" из-за Лукаш, которая назвала Небесную Сотню "липовой".

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Сергей Горбатюк Владимир Вятрович Елена Лукаш Савик Шустер
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Муйданевцев пучит, ибо чуют, что правда про их деяния начинает звучать все громче. И эти деяния зафиксированы разными способами. Но муйдановцы первым делом подстраховались и приняли сразу закон, который снимает с себя их любую ответственность.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Путин будет принимать парад победы 9 мая в Киеве вместе с Януковичем. Не Путин, так его преемник, не в этом году, так через 5 лет. Потому что те, кто отстаивал своё национальное украинское государсто в 2014 году погибли. А те, кто в 2014 году смотрел "95 квартал" и сейчас его смотрят, им нравится Лукаш, Шустер -- они "крутые", "свои в доску", "на нормальном языке говорят". Так же в Чечне было. В Чечне погибли учителя, инженеры, врачи... которые отстаивали национальное чеченское государство. Остались только глубоко религиозные шофёры и торгаши, для которых Путин -- "верховный правитель", для них погибшие за независимость Чечни -- это lohi и "всякие natsiki". В Украине то же самое происходит. Потихоньку сползает Украина в "русский мир" за счёт 73% "русскоязычных украинцев" и любителей "95 квартала".
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Shyrcova Ninanina
Shyrcova Ninanina
"Каким образом вы получили доступ к материалам дела?" – возмутился нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятров, Этим вопросом он признал, что в реестре судебных решений указано, что "Сергею Дидычу, Герою Украины переехал голову майдановец, а другие майдановцы его ограбили"
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