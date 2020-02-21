Экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш устроила скандал из-за истории якобы об убийстве активиста Майдана другим участником тех событий.

Горячая дискуссия разгорелась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 21 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Все началось с того, что Лукаш влезла в выступление бывшего прокурора ГПУ Сергея Горбатюка, заверив, что "один майдановец убил другого". Более того она озвучила имена предполагаемых участников конфликта.

Лукаш выдала циничную историю о Майдане у Шустера Скриншот из видео

"Каким образом вы получили доступ к материалам дела?" – возмутился нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Не советую вам меня перебивать", – выдала Лукаш, заявив, что в реестре судебных решений указано, что "Сергею Дидычу, Герою Украины переехал голову майдановец, а другие майдановцы его ограбили".

Лукаш выдала циничную историю о Майдане у Шустера Скриншот из видео

После ее слов студия взорвалась криками. Лукаш призвали перестать озвучивать непроверенную информацию, она же оправдалась, что все нашла в реестре.

"Закричали, закричали", – возмутилась Лукаш. "У меня есть папочка с материалами дела и каждый из вас закроет свой рот", – добавила она.

Лукаш выдала циничную историю о Майдане у Шустера Скриншот из видео

"Подождите, мы тут говорим о последствиях диктаторских законов. Госпожа Лукаш в о время была министром юстиции. Это она ответственна за бойню на Майдане, даже не представитель "Беркута!" – "взорвался" Вятрович. Его поддержали другие гости студии, заявив, что Лукаш врет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Соня Кошкина и ведущая Наталья Мосейчук сцепились в эфире "Право на владу" из-за Лукаш, которая назвала Небесную Сотню "липовой".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал