"Совершила хищение": скандальная Лукаш рассказала о допросе в ГПУ

Экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш пришла в четверг, 17 октября, на допрос в ГПУ, где ей вручил подозрение лично заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Друзья мои, все хорошо, как никогда. Подозрение увидела. Узнала о том, что "совершила" хищение неизвестным образом, неизвестным способом, в неизвестной сумме и неизвестно когда. Вручал Чумак. Сейчас допрос. Видео обязательно опубликую", – написала Лукаш.
Лукаш сходила на допрос в ГПУ
Telegram-канал Елены Лукаш
Лукаш сходила на допрос в ГПУ
Telegram-канал Елены Лукаш
Скриншот
Напомним:
В июле 2013 года Лукаш назначили министром юстиции, 28 января 2014 года она ушла в отставку.
В мая 2015 года Генеральная прокуратура начала расследование в уголовном производстве по подозрению Лукаш в завладении по предварительному сговору группой лиц средствами госбюджета Украины в размере более 2 миллионов гривен. Подозревалось, что деньги были перечислены компании "Европейская правовая группа".
28 мая 2015 года Лукаш сообщили о подозрении. Адвокат Лукаш Юрий Иващенко заявил, что его подзащитная не получала подозрение от ГПУ и дело против нее должно быть закрыто "из-за беспочвенности обвинений".
В марте прошлого года Европейский союз исключил Лукаш из санкционного списка, заявив об отсутствии веских оснований.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Лукаш вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве подозреваемой.
Перед этим, бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвинил Руслана Рябошапку в том, что Генпрокуратура Украины под его руководством "развалилась".
По словам Портнова, глава ГПУ "санкционировал новое подозрение... по полностью сфальсифицированному делу" Елене Лукаш.
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