Луговой стало хуже после нападения в поезде Киев – Мариуполь: женщина боится за жизнь

Телеведущая Анастасия Луговая, которую жестоко избил и попытался изнасиловать рецидивист в поезде Киев – Мариуполь, пожаловалась на ухудшение самочувствия и на страх за свою жизнь.

Жуткими подробностями о пережитом и о преодолении его последствий женщина поделилась на личной странице в Instagram. В частности, она написала, что боль настолько невыносима, что ей почти все время приходится принимать обезболивающие препараты.

"Сегодня днем после обезболивающих челюсть меньше болела, но потом стало хуже. Сейчас только мугыкаю. Очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезболивающее, но врачи советуют то сделать позже, так как можно навредить организму", – пишет Луговая.

Анастасия Луговая пожаловалась на ухудшение самочувствия после нападения в поезде Instagram Анастасии Луговой

Она добавила, что четвертый день находится в таком состоянии. К тому же, врачи до сих пор не осмотрели ее нос, который просто трещит от боли. Женщина уверена, что синяки под ее глазами – доказательство того, что с ним не все в порядке.

"Еще у меня не все в порядке с правым ухом. Нападающий сорвал серьги, а когда бил – сломал его. Обезболивающее помогает, но временно притупить всю боль. Еще я очень напугана, я боюсь за все: за свою жизнь, за жизнь родных, а самое главное – из-за того, что этому уроду могут уменьшить срок, диагностировав у него психическое расстройство!" – поделилась Луговая криком души.

Также она рассказала, как нападавший распланировал каждую деталь. По словам журналистки, мужчина рылся в ее вещах, забрал паспорт и говорил начальнику поезда, что знает ее.

"Он сознательно все делал. Продумал каждую деталь. Он не псих, а маньяк. Сознательно перенес вещи со своего купе, пока я с сыном скрывалась у проводницы. Рылся в моих вещах, забрал деньги, паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня", – раскрыла женщина подробности.

По словам Луговой, Рудзько запомнил дату ее рождения, как ее зовут и адрес прописки.

"И в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним, представьте!" – возмутилась женщина.

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