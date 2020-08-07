Луговая пожаловалась на усилившуюся боль после нападения в поезде. Фото

Телеведущая Анастасия Луговая, избитая и едва не изнасилованная в поезде Мариуполь – Киев, рассказала о своем состоянии на седьмой день после нападения.

Как написала она в Facebook, боли становятся сильнее именно в челюсти (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Доктор разрешил спать без шейного воротника, так как он очень давит мне в челюсть. Только при ходьбе использовать его", – отметила пострадавшая.

По словам Луговой, этой ночью она проснулась от боли, терпела, но сдалась – попросила вколоть обезболивающее.

"Утром опять вкололи. Курс антибиотиков продлили, вчера прописали пробиотики. Пока сами не спросили – никто о них не сказал, решили перестраховаться, чтоб потом не лечила желудок", – добавила женщина.

При этом она подчеркнула, что опухлость лица немного спала.

Анастасия Луговая показала, как выглядит на 7-й день после нападения в поезде Facebook Луговой

Скрин Facebook

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