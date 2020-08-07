Луговая пожаловалась на усилившуюся боль после нападения в поезде. Фото

Ночью Анастасия Луговая проснулась от боли.
Телеведущая Анастасия Луговая, избитая и едва не изнасилованная в поезде Мариуполь – Киев, рассказала о своем состоянии на седьмой день после нападения.
Как написала она в Facebook, боли становятся сильнее именно в челюсти (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Доктор разрешил спать без шейного воротника, так как он очень давит мне в челюсть. Только при ходьбе использовать его", – отметила пострадавшая.
По словам Луговой, этой ночью она проснулась от боли, терпела, но сдалась – попросила вколоть обезболивающее.
"Утром опять вкололи. Курс антибиотиков продлили, вчера прописали пробиотики. Пока сами не спросили – никто о них не сказал, решили перестраховаться, чтоб потом не лечила желудок", – добавила женщина.
При этом она подчеркнула, что опухлость лица немного спала.
Анастасия Луговая показала, как выглядит на 7-й день после нападения в поезде Facebook Луговой
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Всех проводников и начальника поезда Мариуполь – Киев уволили.