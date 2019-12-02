"Лучший снайпер": комбат УДА рассказал о подозреваемом в покушении на Соболева

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в его батальоне.

"И Семенов, и Лаврега были у меня", – сказал он, комментируя информацию источников OBOZREVATEL.

Гергерт рассказал, что Андрей Лаврега с позывным "Тихий" был бойцом батальона до 1 июня текущего года. "Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", – сообщил командир.

Вячеслав Соболев

"Невероятный парень, с которого, если бы не эта ситуация, надо было брать пример. Абсолютно контролируемый дисциплинированный парень. Если уж и с ним это случилось – начал стрелять в центре города, – то дела совсем плохи. У меня сейчас сердце кровью обливается", – признался "Червень".

По его словам, Семенов, уроженец Одесской области, был другом Лавреги. "Но лично я его не помню", – заметил командир.

Он добавил, что отсутствие статуса у добровольцев, возвращающихся с войны, отсутствие мероприятий по их социализации может толкать этих людей на преступления. "И это только начало", – убежден командир.

Как писал OBOZREVATEL:

В Киеве вечером 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр.

Ранее стало известно о том, что Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

2 декабря полиция задержала двух подозреваемых. По информации источника OBOZREVATEL, их фамилии – Семенов и Лаврега.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!