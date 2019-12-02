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2 декабря • обновлено в 22:04
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"Лучший снайпер": комбат УДА рассказал о подозреваемом в покушении на Соболева

37.9т
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Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в его батальоне.

"И Семенов, и Лаврега были у меня", – сказал он, комментируя информацию источников OBOZREVATEL.

Гергерт рассказал, что Андрей Лаврега с позывным "Тихий" был бойцом батальона до 1 июня текущего года. "Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", – сообщил командир.

Вячеслав Соболев

Вячеслав Соболев

"Невероятный парень, с которого, если бы не эта ситуация, надо было брать пример. Абсолютно контролируемый дисциплинированный парень. Если уж и с ним это случилось – начал стрелять в центре города, – то дела совсем плохи. У меня сейчас сердце кровью обливается", – признался "Червень".

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По его словам, Семенов, уроженец Одесской области, был другом Лавреги. "Но лично я его не помню", – заметил командир.

Он добавил, что отсутствие статуса у добровольцев, возвращающихся с войны, отсутствие мероприятий по их социализации может толкать этих людей на преступления. "И это только начало", – убежден командир.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Покушение на Соболева
Персоны
Андрей Гергерт Вячеслав Соболев
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Давайте и дальше лепите из уголовников святых патриотов.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Бобровский Виталий, а был суд?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Авакову нужно срочно брать снайпера на поруки, а то еще посадят!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Все знают ., что в 2014 году в АТО набирали только из з о н ы .Все эти н а ц б а ты укомплектованы сплошь у г о л о в н и к а м и. Это ни для кого не секрет. Потому сейчас вам возвращается б у м е р а н г, посланный на Донбасс. Он вас и с к а л е ч и т .Верните у г о л о в щ и н у назад на з о н у-и все встанет на свое место.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Цимельман Филя, " Все знают ., что в 2014 году в АТО набирали только из з о н ы .." ___ВСЕ знают, значит НИКТО не знает. Прямо из зоны вряд ли брали, но проверяли наверно поверхностно. Я знаю нескольких очень образованных и культурных людей, которые пошли в АТО в 2014 году.
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