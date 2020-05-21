Лучший наводчик, погиб на глазах у друзей: стало известно имя павшего на Донбассе Героя

На Донбассе под вражескими обстрелами погиб украинский военный Сафонов Евгений Николаевич.

Об этом в Facebook передает 93-я ОМБр "Холодный Яр". Сообщается, что в четверг, 21 мая, грузовик с украинскими военными попал под обстрел.

"В автомобиль попала мина 120 калибра, из-за чего Евгений погиб, а его товарищи получили осколочные ранения и контузии. Тяжелораненых среди них нет. Евгений служил в противотанковом дивизионе. Его позывной "Сафон", – говорится в сообщении.

Сафонов Евгений Николаевич Facebook 93-я ОМБр "Холодный Яр"

Евгений Сафонов родился 25 ноября 1988 в Павлограде, где и проживал. Имел среднее образование, работал на шахте. В холодноярскую бригаду пришел в январе 2019 года.

"Официально ранее участия в боевых действиях не принимал. Но собратья отмечают, что Евгений еще в 2014 году видел войну собственными глазами. В первый год борьбы против российской оккупации в Донбассе "Сафон" определенное время воевал в составе добровольческого батальона "Айдар". В бригаде же служил вместе с друзьями из родного города. Отвоевал бок о бок с земляками ротацию под Авдеевкой, а затем – на Луганском направлении. Под обстрел друзья также попали вместе", – отмечено в информации.

Командир батальона сообщил, что Сафонов был лучшим наводчиком и в бою хорошо себя проявлял. У погибшего осталась мать, брат, жена и 2-летний сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая в зоне проведения ООС на Луганщине в результате обстрела оккупантами грузового автомобиля погиб украинский военный.