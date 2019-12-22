Вы будете смеяться, но "томящиеся в застенках Киевской Хунты" боевики так называемых ДНР и ЛНР категорически отказываются от обмена. Российская пропаганда в некотором шоке от таких новостей. Конечно, они справятся, не в первый раз, но факт остается фактом. Бывшие "борцы за свободный Донбасс и Россию" считают, что лучше отсидеть в Украине, чем выйти на свободу в так называемых республиках. Если бы таких случаев были единицы, можно было бы списать на личные обстоятельства. Но картина для пропагандистов "русского мира" очень печальная.

По информации российской (!) газеты "Коммерсант" в процессе переговоров по обмену от возвращения в ОРДЛО отказались уже 40 (!) осужденных боевиков. Кто-то говорит, что просто не хочет туда возвращаться. Другие прямо говорят, что не верят в перспективы "республик" и в украинскую амнистию, которой добивается Москва, тоже не верят. Так что лучше уже досидят свой срок и закроют вопрос с уголовной ответственностью перед украинским правосудием. Чтобы выйти на свободу и остаться жить на украинской территории. Целее будут.

Новости Планы Кремля не изменились

Выбор между тюрьмой и свободой, как правило, очевиден. С этим глупо спорить. Тем паче украинские тюрьмы – это не Америка и не Норвегия, тут условия - совсем не курорт. Выбор между тюрьмой и свободой в пользу тюрьмы в нашем случае лучше всего дает представление о свободе в ОРДЛО. И о перспективах.

Сидящие в украинских тюрьмах боевики понимают эту разницу лучше других. И предпочитают досидеть и остаться тут. Понимают это лучше Сивохи с компанией, которые предлагают тратить миллиарды гривен и титанические усилия, чтобы "понравиться живущим в ОРДЛО". Лучше разного рода "громадских деятелей", в эфирах доказывающих необходимость прямых переговоров, уступок Украины ради возвращения населения. Я не верю им. А вот осужденные боевики, которые предпочитают тюрьму с правом потом остаться в Украине – самый убедительный аргумент. Нам не нужно прилагать усилия, чтобы понравиться кому-то. Скорее, наоборот.

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