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"Лучше тепловизора": бойцы АТО рассказали о необычном помощнике на Донбассе

1.6тЧитать новость на украинском

Украинские военнослужащие рассказали о своем необычном помощнике – псе Прянике, который стал своеобразным антидепрессантом для бойцов АТО на Донбассе.

Соответствующая видеозапись была опубликована на Youtube каналом Ukrainian military TV.

"Пряник – лучше тепловизора. История о антидепрессанте "Прянике" и о том, как украинским воинам удается оставаться людьми и в экстремальных условиях войны", – говорится в подводке к ролику.

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По словам военнослужащих, пес даже помогает бойцам АТО нести наряды.

"Прибилось, Пряником назвали, вместе с нами отдыхает, помогает наряды нести, у собаки гораздо лучше слух и нюх, круче любого тепловизора и ночника", – заявил военнослужащий Александр.

"Мы его понемногу приживаем здесь, чтобы он служил, также, потихоньку, службу с нами. Пока маленький, но подрастет и будет сторожевым псом", – подчеркнул боец АТО Владимир.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский комбат рассказал об откровениях экс-главаря "ЛНР" в начале войны.

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