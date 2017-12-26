"Лучше тепловизора": бойцы АТО рассказали о необычном помощнике на Донбассе

Украинские военнослужащие рассказали о своем необычном помощнике – псе Прянике, который стал своеобразным антидепрессантом для бойцов АТО на Донбассе.

Соответствующая видеозапись была опубликована на Youtube каналом Ukrainian military TV.

"Пряник – лучше тепловизора. История о антидепрессанте "Прянике" и о том, как украинским воинам удается оставаться людьми и в экстремальных условиях войны", – говорится в подводке к ролику.

По словам военнослужащих, пес даже помогает бойцам АТО нести наряды.

"Прибилось, Пряником назвали, вместе с нами отдыхает, помогает наряды нести, у собаки гораздо лучше слух и нюх, круче любого тепловизора и ночника", – заявил военнослужащий Александр.

"Мы его понемногу приживаем здесь, чтобы он служил, также, потихоньку, службу с нами. Пока маленький, но подрастет и будет сторожевым псом", – подчеркнул боец АТО Владимир.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский комбат рассказал об откровениях экс-главаря "ЛНР" в начале войны.