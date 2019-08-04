"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Журналист-фанат президента РФ Владимира Путина Дмитрий Смирнов разозлил россиян игнорированием последних скандальных событий в стране.

Так, на своей странице в Twitter он опубликовал три поста о смертельной стрельбе в США 3 августа.

Однако, пользователи сети обратили внимание на то, что Смирнов, активно освещая события в мире, никак не прокомментировал масштабные пожары в Сибири и жестокий разгон мирных акций протеста в Москве.

Путин и Смирнов Коллаж

Из-за этого журналиста кремлевского пула резко раскритиковали. Некоторые пользователи, не скрывая крайнего возмущения, применили ненормативную лексику.

"Когда в России случается ЧП, ты тянешь до последнего и сообщаешь новость только через призму, что Путин дал поручение разобраться. Когда заграницей случается, ты строчишь сообщения как отмороженный. Никчемная пропаган*онская шавка", – написал один из пользователей.

"Вчера в Москве от рук полиции сколько мирных граждан пострадали и были ранены?" "Про Украину не забудь написать, "журналист", "А в России ничего не происходит?!" "Дед-то где схоронился?" "Иди Сибирь туши, подонок, а не в замочную скважину за США следи", – добавили в комментариях.

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Стрельба в торговом центре Cielo Vista Mall в Техасе: Местные СМИ сообщают об убитых и около 20 раненых. Люди выбегают из магазина с поднятыми руками pic.twitter.com/d4P8wzA2Pq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 3, 2019

Второй случай массового расстрела в США за сутки: СМИ сообщают о нескольких убитых в результате стрельбы в Дайтоне штат Огайо pic.twitter.com/eHEK9hERvb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 4, 2019

"Не менее 20 человек убиты, около трех десятков ранены": Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в торговом центре города Эль-Пасо в Техасе pic.twitter.com/04xLlsJKNG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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