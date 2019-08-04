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"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

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Журналист-фанат президента РФ Владимира Путина Дмитрий Смирнов разозлил россиян игнорированием последних скандальных событий в стране.

Так, на своей странице в Twitter он опубликовал три поста о смертельной стрельбе в США 3 августа.

Однако, пользователи сети обратили внимание на то, что Смирнов, активно освещая события в мире, никак не прокомментировал масштабные пожары в Сибири и жестокий разгон мирных акций протеста в Москве.

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Путин и Смирнов

Путин и Смирнов

Коллаж

Из-за этого журналиста кремлевского пула резко раскритиковали. Некоторые пользователи, не скрывая крайнего возмущения, применили ненормативную лексику.

"Когда в России случается ЧП, ты тянешь до последнего и сообщаешь новость только через призму, что Путин дал поручение разобраться. Когда заграницей случается, ты строчишь сообщения как отмороженный. Никчемная пропаган*онская шавка", – написал один из пользователей.

"Вчера в Москве от рук полиции сколько мирных граждан пострадали и были ранены?" "Про Украину не забудь написать, "журналист", "А в России ничего не происходит?!" "Дед-то где схоронился?" "Иди Сибирь туши, подонок, а не в замочную скважину за США следи", – добавили в комментариях.

"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Скриншот

"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Скриншот

"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Скриншот

"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Скриншот

"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Скриншот

"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Скриншот

"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Скриншот

"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Скриншот

"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Скриншот

"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Скриншот

"Лучше бы Путина застрелил!" Пропагандист Кремля взбесил россиян лицемерным выпадом

Скриншот

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России соцсети
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Зачем каких то блоХеров читать? На Обозе все гадости и фейки о России в одном блюде.
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Fisher Sam
Fisher Sam
а где пригожинские подстилки?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так а что удивительного?в США живут люди о они пишут а в Рашке рабы чего о них писать то?кого волнуют проблемы рабсилы?))))
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