Лозовой уличил руководителя департамента УГО в сепаратизме

Народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой заявил, что руководитель департамента Управления государственной охраны Владислав Кошмяков совершил множество преступлений.

Также Лозовой обвинил Кошмякова в сепаратизме и привел факты, подтверждающие это на своей странице в Facebook.

"За время службы в УГО Кошмяков переписал свое личное дело на бланке 9-го управления КГБ и перешил на мундир пуговицы с серпом и молотом, активно пропагандировал методы работы НКВД", - сообщил Лозовой.

"Кошмяков совершил больше преступлений, чем звезд у него на погонах. Когда оказалось, что диплом Кошмякова поддельный, руководство попросило его уволиться по собственному желанию без расследований. Но его подозревают в причастности к перестрелке в Княжичах, ведь он публично защищал задержанного там Игоря Касьяна - своего бывшего подчиненного по УБОПу", - добавил он.

По словам Лозового, у Кошмякова есть "ранения" в зоне АТО. При этом коллеги сообщили, что ранения оформили, когда Кошмяков сломал палец на корпоративе в киевском ресторане.

"Может такой человек уйти на покой вместо тюрьмы? Кому он передаст секретные документы, к которым имел доступ за 3 года работы? Кто ответит за его назначение на должность? Требую ответов на эти вопросы от руководителя УГО Валерия Гелетея", - подытожил Лозовой.