"Ложись, Бандера!" ГБР выдвинуло обвинение полицейскому-участнику побоища в Киеве

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт против сотрудника Нацполиции, который во время столкновения с активистами С14 в Киеве нанес тяжкие телесные повреждения одному из участников акции.

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко. Отметим, нашумевшая стычка запомнилась тем, что в ходе драки прозвучала фраза: "Ложись, Бандера!"

Отмечается, что полицейский подозревается в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Столкновение полиции с активистами Скриншот из видео

Василий Мельников Фокус

"По результатам предварительного расследования установлено, что 09.02.2019 во время столкновений между правоохранителями и активистами в помещении Подольского райуправления, один из сотрудников полиции, оскорбляя личное достоинство потерпевшего умышленно совершил действия, которые явно выходили за пределы предоставленных ему прав и полномочий и сопровождались насилием", – сообщила Варченко.

В случае доказательства вины в суде, полицейскому грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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