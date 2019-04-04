"Ложись, Бандера!" ГБР выдвинуло обвинение полицейскому-участнику побоища в Киеве

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт против сотрудника Нацполиции, который во время столкновения с активистами С14 в Киеве нанес тяжкие телесные повреждения одному из участников акции.
Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко. Отметим, нашумевшая стычка запомнилась тем, что в ходе драки прозвучала фраза: "Ложись, Бандера!"
Отмечается, что полицейский подозревается в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Столкновение полиции с активистами
Скриншот из видео
Василий Мельников
Фокус
"По результатам предварительного расследования установлено, что 09.02.2019 во время столкновений между правоохранителями и активистами в помещении Подольского райуправления, один из сотрудников полиции, оскорбляя личное достоинство потерпевшего умышленно совершил действия, которые явно выходили за пределы предоставленных ему прав и полномочий и сопровождались насилием", – сообщила Варченко.
В случае доказательства вины в суде, полицейскому грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Столкновения в Киеве между членами С14 и правоохранителями при попытке штурма Подольского управления полиции произошли 9 февраля. Во время инцидента один из правоохранителей крикнул "Ложись, Бандера!"
В сети опубликовали полное видео жестокого задержания активистов полицейскими спецназначения.
Была раскрыта личность полицейского-участника побоища в Киеве. Им оказался оперуполномоченный Подольского управления полиции в городе Киеве Василий Мельников.
Полицейскому, который участвовал в стычках с радикалами 9 февраля возле Подольского управления полиции в Киеве, сообщили о подозрении.
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога оперуполномоченному Мельникову.
За полицейского-участника побоища в Киеве внесли залог в размере 115 тысяч гривен.
13 февраля Мельников вышел на свободу и рассказал свою версию событий.
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