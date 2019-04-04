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"Ложись, Бандера!" ГБР выдвинуло обвинение полицейскому-участнику побоища в Киеве

1.6тЧитать материал на украинском

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт против сотрудника Нацполиции, который во время столкновения с активистами С14 в Киеве нанес тяжкие телесные повреждения одному из участников акции.

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко. Отметим, нашумевшая стычка запомнилась тем, что в ходе драки прозвучала фраза: "Ложись, Бандера!"

Отмечается, что полицейский подозревается в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

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Столкновение полиции с активистами

Столкновение полиции с активистами

Скриншот из видео

Василий Мельников

Василий Мельников

Фокус

"По результатам предварительного расследования установлено, что 09.02.2019 во время столкновений между правоохранителями и активистами в помещении Подольского райуправления, один из сотрудников полиции, оскорбляя личное достоинство потерпевшего умышленно совершил действия, которые явно выходили за пределы предоставленных ему прав и полномочий и сопровождались насилием", – сообщила Варченко.

В случае доказательства вины в суде, полицейскому грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Ольга Варченко
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Свободу Юрию Деточкину!!!
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Белый господин
Белый господин
Прямо так и написано "активистами"? Это что за юридический термин такой? Вооруженные люди напали на отделение полиции и только. Пусть спасибо скажут, что их не расстреляли на месте преступления.
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