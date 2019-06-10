ВСУ убивают мирных жителей? Артиллерист жестко ответил Мендель

Заявляя о том, что украинские военные якобы поддаются на провокации террористов и ведут огонь по жилым домам, школам и больницам, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель фактически тиражирует мифы российской пропаганды.

"Про злых "укропов", которые стреляют по детским садам", - заявил OBOZREVATEL артиллерист резерва 44-й отдельной бригады ВСУ Андрей Кобзарь.

Бойцы ВСУ, иллюстрация Акценты

"Я хочу напомнить этой госпоже – наверное, она великий военный специалист, - что согласно всем международным нормам и правилам именно та сторона, которая ведет огонь, прикрываясь мирными жителями, или из объектов социальной инфраструктуры, больниц, школ и так далее – именно эта сторона виновна в абсолютно всех последствиях такого огня", - подчеркнул он.

Одновременно Кобзарь, основываясь на своем опыте артиллериста в 2014-2015 годах, заявил: "Нам было запрещено, и даже никогда мысли не возникало, когда мы работаем, когда мы открываем огонь, размещать свои огневые позиции, артиллерийские батареи не то что в жилом квартале или в населенном пункте, а даже вблизи населенных пунктов".

"Даже если так было удобней и быстрее, мы мерзли, мы ночевали в кузовах, в лесопосадке, в поле, но мы ни в коем случае не приближались, чтобы не спровоцировать огонь в ответ по жилым кварталам", - подчеркнул он.

В контексте заявления Мендель он заметил: "По факту, это тиражирование мифов российской пропаганды".

"Но она почему-то забывает, что эта война развязана Россией", - напомнил артиллерист. Он также напомнил о словах, сказанных президентом России о том, что "мы будем стоять за спиной мирных жителей".

По мнению Кобзаря, пресс-секретарь Зеленского использует метод кремлевской пропаганды. "Как обелить преступника? Переложить его вину на другого".

"Манипулятивная ложь и российская пропаганда. Очень интересно, что этим занимается пресс-секретарь главы государства", - резюмировал Кобзарь.

Как писал OBOZREVATEL:

В прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1 Юлия Мендель заявила: "Очень часто наши военные попадают на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации".

Слова пресс-секретаря президента вызвали громкий общественный резонанс.

Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ". Позже он объяснил свое скандальное заявление.

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