''В три часа ночи увезли во Львов служить'': в Украине идет ''охота'' на призывников

Украинцы жалуются, что на улицах массово "вылавливают" молодых людей призывного возраста. Ребят находят на остановках, в общественном транспорте, возле станций метро и электричек, на вокзалах, в кафе... Юристы в один голос говорят — представители военкоматов превышают свои полномочия и действуют незаконно. Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

Ночью прошел медкомиссию

Сестра одного из призывников в Киеве рассказала OBOZREVATEL, что ее брата схватили недалеко от станции электрички.

"Он собирался ехать к бабушке за Киев, шел на электричку. Подошли двое в камуфляже и полицейский. Сначала у него попросили документы, он не стал им давать. Его буквально заставили сесть в машину, якобы для того чтобы проехать в полицейский участок. А сами отвезли в военкомат. Там продержали несколько часов. Мы не знали, где он находится, пока кто-то нам не позвонил и не сообщил. Мы взяли адвоката, и только с его помощью нам удалось брата оттуда вытащить", — отметила девушка.

В Киеве призывников подстерегают у метро Facebook Дмитрия Кучера

Адвокат Дмитрий Марцонь также сообщил OBOZREVATEL, что киевлян задержали прямо на вокзале. "Парня задержали в 21 час на вокзале, там целую группу взяли. В 22 часа они уже были в военкомате, а в 23 часа он уже якобы медкомиссию прошли. В 2-3 часа ночи уже повезли во Львов служить", — рассказал Марцонь. Хотя, конечно, в ночное время медкомиссия не работает, да и за час пройти всех врачей и сдать анализы вряд ли удастся.

В Черкассах несколько дней военкомы и полицейские вылавливали призывников. "Мне позвонили и сказали, что сына забрали на Химпоселке. К нему подошли люди в военной форме и полицейский, они о чем-то говорили, потом буквально взяли под руки и увели. Мы несколько дней не могли его отыскать. Писали заявление в полицию, но там отказывались принимать. Только через несколько дней узнали, что его призвали. Мобильный отключен, не можем связаться. Сейчас ищем адвоката и будем судиться", — со слезами говорит нам мама призывника.

А вот киевлянину Егору удалось "отбиться" от людей в камуфляже. "Ко мне они подошли в автобусе в Соломенском районе. И стали требовать документы. Я не растерялся и сразу начал орать, что меня насильно куда-то уводят, женщины в автобусе встали на защиту, поднялся шум. Тут двери открылись, и я буквально вылетел из автобуса. Они меня догнать не смогли", — говорит Егор.

В Черкассах зам областного военкома (справа) ходил по игорным заведениям в поисках призывников Facebook Лиги справедливости г. Черкассы

Молодого человека задержали в зале игровых автоматов Facebook Лиги справедливости г. Черкассы

Обязаны сами явиться в течение 10 дней

В Киевском и областном Черкасском военкоматах ситуацию комментировать не захотели. А вот спикер оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин не скрывает, что до конца декабря представители военкоматов будут ловить людей призывного возраста на улицах и вручать повестки.

"Вы знаете, что идет призывная компания, и есть молодые люди, которые злостно уклоняются о выполнения Закона о воинской обязанности. Я хочу напомнить, что согласно закону каждый призывник в течение 10 дней после публикации Указа президента о начале кампании, обязан сам явиться в военкомат для прохождения медкомиссии и уточнения данных. Закон нам не запрещает вручать повестки на улицах, там нет запрета", — пояснил OBOZREVATEL Прошин.

В тоже время адвокаты не согласны с действиями военных. "Закон определяет три места, где можно вручать повестки. Это ЖЭК или ОСББ, исполкомы и на предприятиях. В законе нет данных о том, что повестки призывникам можно вручать где-то на улице. К тому же, полиция может остановить человека для проверки тоже только в определенных случаях. Если он похож на разыскиваемого человека. Если у полиции есть подозрение, что он мог совершить преступление, или у него есть оружие, наркотики...", — говорит адвокат Дмитрий Марцонь.

Его коллега адвокат Ростислав Кравец поясняет, как действовать, если вы попали в подобную ситуацию. "Люди в военной форме не имеют права вас задерживать, даже если это происходит в областях, где действует военное положение. Они обязаны предъявить вам свои документы. Сразу вызывайте полицию. Если полиция говорит, что хочет вас задержать, то требуйте составления протокола о причинах задержания прямо на месте, никуда с ними не едьте. И требуйте бесплатного адвоката или своего адвоката. До прибытия юриста ничего не подписывайте, никаких документов не показывайте. Вы имеете на это право", — рассказал OBOZREVATEL Кравец.

Проводят тренинги для призывников

В то же время в военкоматах жалуются, что не только сами призывники уклоняются от своих обязанностей, но и на предприятиях, где они работают, тоже им в этом помогают. "Тем более, что некоторые предприятия всячески препятствуют вручению повесток, вместо того, чтобы помогать", — говорит Прошин.

Сейчас многие юристы компаний, где работают молодые люди призывного возраста, всерьез озабочены тем, чтобы не растерять своих специалистов. Например, в одной из IT-компаний нам рассказали, что юрист специально проводит для них тренинги. "Он нам рассказывает как вести себя, если остановили возле метро, что нужно говорить и на какие законы ссылаться. Дает свой телефон, чтобы мы могли связаться с ним в экстренном случае", — признался нам молодой программист Александр.

Часто на время призыва ценных молодых специалистов отправляют в дальние командировки, за границу. А в западных областях они просто массово выезжают на заработки.

Кстати, в некоторых областях военкомы уже выполнили план и закончили набор призывников. Теперь молодых людей заставляют пройти только медкомиссию. Об этом нам рассказали в военкоматах Днепропетровской и Харьковской областей. В Киеве также сообщили, что у них набор закончился.