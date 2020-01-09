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9 января • обновлено в 14:46
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Ловят на улицах: в "ДНР" устроили новые облавы на украинцев

1.8т
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Боевики "ДНР" на Донбассе устроили настоящую облаву на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров.

Людей без "документа самопровозглашенной республики" патрули буквально вылавливают на улицах. Об очередных таких действиях террористов сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист Денис Казанский.

"Несмотря на заявления различных политиков, которые обещают мир, выборы в ОРДЛО и начало процесса реинтеграции неподконтрольной территории в Украину, начало нового года показало, что там идет обратный процесс", – написал он.

Облавы в "ДНР"

Облавы в "ДНР"

По его словам, боевики не только не готовятся к сближению с Украиной, но и действуют ровно наоборот – старательно искореняют любое украинское присутствие в ОРДЛО.

В частности, с первых дней января боевики снова отличились облавами на граждан, которые имеют украинский паспорт или автомобиль с украинскими номерами.

"Людей без "паспортов ДНР" (а таких в ОРДЛО большинство) ловят на улицах патрули и отвозят в РОВД. Там проверяют телефон, берут отпечатки пальцев. Украинские паспорта больше не признаются удостоверением личности. Машины без "номеров ДНР" арестовывают и увозят на штрафстоянку", – пишет журналист.

Он подчеркнул, что все эти меры, направленные на полное вытеснение украинских документов из ОРДЛО, совсем не соответствуют заявлениям о будущей реинтеграции Донецка и Луганска в правовое поле нашей страны и приверженности Минским соглашениям.

"Если бы "Л/ДНР" действительно собирались возвращаться под контроль Украины, никакого смысла в таком терроре обычных людей не было бы", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "ДНР" отлавливали граждан Украины на улицах Донецка в новогоднюю ночь.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" паспорт
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
никогда они вам не простят убитых стариков, женщин и детей... украинские паспорта станут кислотными, и не только паспорта... вы все для этого сделали... я скажу даже больше, всем убийцам придется ответить, сроков давности по преступлениям против мирного населения нет... помянете мои слова...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И тут Остапа понесло... Или пронесло?
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