Лосось, брокколи и красная рыба: чем кормят в киевском военном госпитале

В киевском Главном клиническом военном госпитале по пятницам подают борщ, красную рыбу и салат из брокколи на обед.

"Это уже новая армейская традиция - красная рыба по пятницам. Кроме этого, в четверг первое блюдо - "уха из горбуши", - сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в своем Facebook.

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"Да-да, опять запеченный лосось. И брокколи, и вот это все. Особый привет светским львицам, сказавшим о предыдущей пятнице в стиле "фото из кабинета Полторака". Глупость, надо сразу говорить про "дачу Муженко", так еще круче звучит", - комментирует с иронией советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице.

Как писал "Обозреватель", украинцам показали, чем кормят солдат на передовой.