Ломать – не строить: в "ЛНР" показали, во что превратили стратегический мост. Видеофакт

На временно оккупированной части Луганской области начали демонтаж взорванного Штеровского моста.

Директор так называемого госпредприятия "Луганский автодор" Олег Коваль сообщил, что мост на участке трассы М -21 Хрустальный (Красный Луч) - Луганск восстановлению не подлежит. Он отметил, что мост - одна из важнейших хозяйственных звеньев "республики" и, кроме связи Луганска с Хрустальном и Антрацитом, также обеспечивает сообщение между "ЛНР" и "ДНР".

МГБ псевдореспублики заявили, что не имеют отношения к подрыву моста и разыскивают "диверсантов".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе террористы взорвали мост на трассе Хрустальный (бывший Красный Луч) - Луганск возле поселка Ивановка.