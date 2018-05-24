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Ломать – не строить: в "ЛНР" показали, во что превратили стратегический мост. Видеофакт

5.4тЧитать новость на украинском

На временно оккупированной части Луганской области начали демонтаж взорванного Штеровского моста.

Директор так называемого госпредприятия "Луганский автодор" Олег Коваль сообщил, что мост на участке трассы М -21 Хрустальный (Красный Луч) - Луганск восстановлению не подлежит. Он отметил, что мост - одна из важнейших хозяйственных звеньев "республики" и, кроме связи Луганска с Хрустальном и Антрацитом, также обеспечивает сообщение между "ЛНР" и "ДНР".

Новости
В сети появилось видео "взорванного" моста на Луганщине

МГБ псевдореспублики заявили, что не имеют отношения к подрыву моста и разыскивают "диверсантов".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе террористы взорвали мост на трассе Хрустальный (бывший Красный Луч) - Луганск возле поселка Ивановка.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЛуганск
Объект
Новости ЛНР
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