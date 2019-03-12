"Ломал коды диска": Луценко рассказал, что скрыли в скандале с оборонкой

Военная прокуратура и СБУ не покрывает никакие незаконные схемы в оборонном комплексе. А журналисты Bihus.Info наоборот — тянули с обнародованием информации и умолчали о том, что фигурантов судят.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук, главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком, министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, отвечая на вопрос о расследовании журналистов.

По его словам, дело о коррупции в ГК "Укроборонпром" — одно из наиболее успешно расследуемых. Уже в суд отправлено 111 обвинительных актов, а осуждены 77 должностных лиц, в том числе бывшие четверо директоров концерна.

Юрий Луценко

"Я уже говорил, что информация Бигуса появилась лишь на финальной стадии нашего расследования, и говорю о том, что прокуроры никогда не могут быть быстрее журналистов. Да, в 2016 году в рамках своей компетенции военная прокуратура зарегистрировала это дело. Весь 2018 год шла дополнительная проверка, для того, чтобы установить полноту уплаты налогов ОО "Оптимумспецдеталь", собственником которой является гражданин Рогоза. За несколько дней до завершения этой налоговой проверки, пан Бигус, который имел в распоряжении информацию с середины минувшего года, выдал ее. Обвинения в том, что мы якобы долго действовали, отвергаю. Тогда у меня встречный вопрос: почему Бигус ждал с прошлого года? Я знаю ответ на этот вопрос: ему надо было сломать коды диска, а нам надо было провести налоговую проверку! Без нее невозможно просчитать убытки", — заявил он.

Луценко подчеркнул, что военная прокуратура продемонстрировала успешность в этом одном из 480 уголовных представлений.

"По первому факту, который замалчивает Бигус, по статье "Мошенничество" Рогоза и два бывших сотрудника СБУ уже больше года находятся на скамье подсудимых. Судебные заседания проходят в Печерском суде регулярно. Поэтому военная прокуратура и служба безопасности никого не крышует. Второй факт: мы ни на минуту не останавливали, не переквалифицировали, ни тем более не продавали это дело, как утверждает Бигус, — это неправда. После получения акта ГФС сразу же была возвращена в государство сумма недоимки в бюджет — около 30 млн гривен — а подозрения были вручены руководителю и собственнику предприятия Рогозе. В тот же день мы отправили все материалы в Государственную экспертизу министерства юстиции и в случае, если они сделают вывод об аутентичности переписки, я не исключаю того, что подозрения могут быть объявлены другим участникам в неуплате налогов в бюджет", — заявил он.

Как известно, 11 марта вышла завершающая часть расследования журналистов, в котором они утверждают, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома". По их словам, почти все силовые структуры заводили уголовные дела против компаний "золотых мальчиков". Однако со временем НАБУ, СБУ, ГПУ и Нацполиция "или прятали, или спускали расследование на тормозах". При этом утверждается, что расследования "пропадали не бесплатно".

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