Лоб в лоб: на Львовщине произошло масштабное ДТП с микроавтобусами

Во Львовской области произошла масштабная авария с участием пассажирского и грузового микроавтобусов. В результате один человек погиб и 10 получили травмы.

Трагедия случилась утром, 14 июня, на трассе Киев – Чоп, возле села Дубье. Как стало известно, лоб в лоб столкнулись маршрутка Mercedes Sprinter и грузовой бус Iveco.

От удара пассажира Iveco придавило конструкциями автомобиля и багажом, в результате чего он погиб на месте происшествия. Водитель этого же авто также был зажат в салоне, и его освободили спасатели, которые разрезали кузов специальным оборудованием. Кроме того, травмы получили девять человек, находившиеся в салоне маршрутки.

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Гугл. Карты

Также сообщим о некоторых масштабных ДТП, произошедших в Украине 13 июня.

В Нежине Черниговской области легковой автомобиль Mercedes съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. В результате два пассажира погибли на месте, а третий был доставлен в больницу.

Полицейские установили, что водитель в момент ДТП был нетрезв - уровень алкоголя в его крови составил 0,6 промилле.

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция предусматривает до 10 лет тюрьмы.

В Харькове произошла трагедия с участием грузовика. По данным полиции, 32-летний водитель многотонного Mercedes-Benz не справился с управлением и сбил 68-летнего мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте.

Едва не закончилась трагедией авария на автодороге Киев - Харьков - Должанский, вблизи города Люботин на Харьковщине. 28-летний водитель автомобиля Opel, обгоняя грузовик, выехал на "встречку", где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Volkswagen. В итоге водители и два пассажира получили травмы и были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось о том, что в Запорожье семья с детьми попала в смертельное ДТП.

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