"ЛНР" позарилась на всю Луганскую область: принят "документ"

В среду, 18 декабря, в террористической "Луганской народной республике" "парламент" принял закон, которым "государственную границу" установили в пределах всей Луганской области.

Об этом сообщают ресурсы сепаратистов. "38 за. Единогласно", – сказал "председатель Народного совета ЛНР" Денис Мирошниченко после голосования "депутатов".

Согласно утверждению террористов, охрана вдоль линии разграничения будет осуществляться "Народной милицией".

"ЛНР" позарилась на всю Луганскую область

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября в "ДНР" также установили новые границы "республики". Теперь она якобы ограничивается Донецкой областью. Соответствующее решение принял так называемый "парламент ДНР" и даже нарисовал мифическую "карту" новых территорий.

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