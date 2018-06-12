"ЛНР" померещился переодетый спецназ ВСУ в формах "ихтамнетов"

Представитель террористов "ЛНР" на Донбассе Андрей Марочко заявил, будто у линии соприкосновения были замечены украинские силовики в военной форме российского образца.

По его словам, подразделение якобы прибыло в населенный пункт Счастье на выходных. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, Марочко пожаловался, что украинские военные стягивают технику. Он отметил, что 11 июня в районе Северодонецка 53-я отдельная механизированная бригада якобы получила ракетно-артиллерийское вооружение. А у деревни Гречишино дежурят в лесу патрули.

Террорист попросил представителей мониторинговой миссии ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня бойцы ООС ликвидировали террористов на Донбассе.