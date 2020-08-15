"ЛНР" обвинила ВСУ в срыве перемирия: террористы сообщили об убитом

Российские террористы "ЛНР" обвинили Вооруженные силы Украины в снайперском обстреле, в результате которого якобы погиб один "военный".

Такую информацию 15 августа распространило "представительство Луганской народной республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Штаб ООС на странице в Facebook сообщал, что в районах ответственности боевых бригад ВСУ нарушений со стороны противника не было зафиксировано, а на всех участках фронта "наблюдалась тишина".

Подчеркивалось, что украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Боевики утверждают, что снайпер якобы открыл прицельный огонь по позиции в районе населенного пункта Логвиново в 19:30.

Так называемое представительство "ЛНР" в СЦКК заявило, что ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "должной реакции".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне ООС поймали наемника "Казачьей Национальной Гвардии" и "ЛНР", который обстреливал украинских военных.