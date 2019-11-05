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5 ноября • обновлено в 20:39
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Стреляли по школе и детям: появилось видео подлой провокации "ЛНР" на Донбассе

1.1т Читать материал на украинском

Террористы "ЛНР" во вторник, 5 ноября, устроили новые провокации на Донбассе: обстреляли поселок Новотошковское Луганской области.

Жертв в результате инцидента нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Он также поделился видео с места обстрела.

Уточняется, что огонь боевики открыли с запрещенного вооружения."Детей, которые находились в то время в школе, эвакуировали в бомбоубежище", – написал украинский военный.

Террорист "ЛНР"

Террорист "ЛНР"

24 Канал

Новости
На Донбассе внезапно умер молодой боец ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября в н.п. Золотое-5 на оккупированной части Луганской области в результате обстрела террористами был ранен 16-летний подросток.

Днем ранее "Л/ДНР" развязали новые жесткие бои на Донбассе, в ходе которых украинским военным пришлось срочно эвакуировать детей.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Луганск
Теги
Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса видео
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Особенно классно *видио* от Штирлица! Де би лы!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Так все таки, обстреляли позиции ВСУ или школу? Или позиции ВСУ были на территории школы?
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