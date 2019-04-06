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В "ЛНР" заговорили о смене главаря: кто вместо Пасечника

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Главарь террористов так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник в ближайшее время может покинуть свой "пост".

Вместо него российские кураторы намерены поставить "главу администрации" оккупированного Луганска Ольгу Бас, сообщил в Twitter блогер "ЛНР Колываново-Бджолария".

По его словам, смена "руководства" так называемой ЛНР может произойти уже в мае.

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До российского вторжения в Украину Бас работала в Апелляционном суде Луганской области. Позже она перешла на сторону агрессора и поднялась от поста следователя до "главы администрации ЛНР" после ухода Игоря Плотницкого.

"Леня уходит после майских праздников, вместо себя хочет поставить Ольгу Бас, бывшую судью Апелляционного суда Луганской области, потом следователь "МГБ ЛНР", потом глава администрации Лени", – резюмировал блогер.

Леонид Пасечник

Леонид Пасечник

Ольга Бас

Ольга Бас

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Место
УкраинаЛуганск
Тег
Новости ЛНР
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
А морда у нее ,прям -Новасоссия
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Федоров Федор
Федоров Федор
ДЯЧОК СТЬОПА, не то,что у красавицы Луценихи,истиной хохлухи)
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