В "ЛНР" заговорили о смене главаря: кто вместо Пасечника

Главарь террористов так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник в ближайшее время может покинуть свой "пост".

Вместо него российские кураторы намерены поставить "главу администрации" оккупированного Луганска Ольгу Бас, сообщил в Twitter блогер "ЛНР Колываново-Бджолария".

По его словам, смена "руководства" так называемой ЛНР может произойти уже в мае.

До российского вторжения в Украину Бас работала в Апелляционном суде Луганской области. Позже она перешла на сторону агрессора и поднялась от поста следователя до "главы администрации ЛНР" после ухода Игоря Плотницкого.

"Леня уходит после майских праздников, вместо себя хочет поставить Ольгу Бас, бывшую судью Апелляционного суда Луганской области, потом следователь "МГБ ЛНР", потом глава администрации Лени", – резюмировал блогер.

Леонид Пасечник

Ольга Бас

Новая волна слухов в ЛНР: Лёня уходит после майских праздников, вместо себя хочет поставить Ольгу Бас, бывшую судью Апелляционного суда Луг области, потом следователь МГБ ЛНР, потом глава администрации Лёни. pic.twitter.com/NQLtWOmH1J — ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) 5 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пасечник был избран главой "ЛНР" на псевдовыборах, проведенных террористами в ноябре 2018 года.

В Службе безопасности Украины заявили, что результаты псевдовыборов стали известны еще до их начала.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник якобы пропал из общественной жизни "республики" из-за отъезда в Россию, где ему провели операцию на сердце.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!