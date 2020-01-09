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9 января • обновлено в 13:35
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"ЛНР" ищет врагов: СБУ раскрыла коварный план террористов

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Террористы "ЛНР" собирают информацию о людях, которые часто выезжают из "республики" на подконтрольную Украине территорию.

Информацию о выезжающих украинцах представители "МГБ ЛНР" требуют от частных перевозчиков, сообщает пресс-служба СБУ.

"Особенно их интересуют люди, которые получают социальные выплаты и посещают государственные учреждения. Лиц из этих списков террористы рассматривают как потенциальных агентов и диверсантов", – говорится в сообщении.

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СБУ установила, что частный перевозчик из Алчевска вместе с женой в течение года передавал террористам сведения о своих клиентах, а также о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Кроме того коммерсант наладил механизм противоправного оформления соцвыплат местным жителям, которые фактически не выезжают с ОРДЛО.

"При осмотре транспортного средства злоумышленников обнаружено более 150 документов жителей временно оккупированной территории: свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для "заочного" оформление выплат", – отметили в СБУ.

Спецслужбы добавили, что сейчас устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, которые возможно причастные к функционированию нелегального канала.

Документы

Документы

СБУ

СБУ задержала злоумышленников

СБУ задержала злоумышленников

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ получила новые доказательства вербовки террористами "Л/ДНР" заключенных, которых они передали украинской стороне.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Служба безопасности Украины ОРДЛО
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