"ЛНР" хочет в Украину: главарь террористов назвал "условие" возвращения

Террористы так называемой ЛНР готовы "остаться в составе Украины", если будут выполнены минские соглашения.

Об этом заявил в интервью РИА Новости один из главарей "ЛНР" Владислав Дейнего.

По его словам, "Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс", а Киеву "нужна только территория".

Однако, говорит Дейнего, "если Украина найдет в себе силы изменить радикально на 180 градусов свой вектор и идти по пути реализации минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений".

При этом Дейнего уточнил, что речь идет, прежде всего, о "договорных отношениях с Киевом".

"То есть опять-таки речь идёт об обретении некоторой степени самостоятельности в отношениях с государством, в составе которого мы остаемся, но как самостоятельный субъект, включенный в это государство", — пояснил Дейнего.

Также он добавил добавил, что речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства.

"То есть самостоятельность наша прописана в Комплексе мер (по реализации минских соглашений. — Ред.), мы ее задекларировали, и она закреплена. Получается, что самостоятельность в нашем случае неизбежна при любом развитии событий", — заявил Дейнего.

Напомним, ранее другой главарь террористов назвал дерзкое условие возвращения "ЛНР" в состав Украины.