Лицо синее, глаз не видно: родители объяснили зверское избиение ребенка

Сожительница отца жестоко побитого 6-летнего ребенка, которому на Винниччине пассажиры электрички вызвали скорую, уверяет, что мальчик просто упал.

"Я выходила за мужем, ребенок остался дома. Залезал на тумбочку и упал с тумбочки вниз. Пришли — с левой стороны было красное, а к утру уже опухло", — рассказала журналистам ТСН мачеха Иванка 25-летняя Людмила Симон.

При этом ее гражданскому мужу, когда тот вернулся домой от родственников, мальчик сказал, что его побила мама. "Ребенок лежал на кровати, укрытый одеялом. Я — Ваня, Ваня! Он встает, голова опухшая. Ваня, кто тебе сделал? Молчит. Потом — мама. Ну, я не выдержал, жене тогда втулил", — говорит Руслан Скоркин.

Пострадавший мальчик Скрин видео ТСН

Отмечается, что избитого мальчика увидели пассажиры, когда он вместе с родителями сел в электричку до райцентра. Взрослые ехали на работу и лицо сына тщательно скрывали, однако внимание на это обратил контроллер, к поезду вызвали скорую и полицию.

Мачеха ребенка Скрин видео ТСН

Отец ребенка Скрин видео ТСН

Когда ребенок попал к медикам, то из-за побоев не мог открыть глаз. После осмотра его отправили к нейрохирургу. "Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные ушибы лица, туловища, конечностей", — рассказал о диагнозах нейрохирург Винницкой областной детской больницы Сергей Волощук.

В полиции за фактом случившегося открыли уголовное производство по статье "Пытки", а также задержали сожительницу мужчины. Причастность отца к избиению ребенка также собираются проверить.

Избитый ребенок в больнице Скриншот

Пострадавший мальчик Скрин видео ТСН

"Ребенок просто сказал, что били и отец, и мать. Он рассказал настолько, насколько может выразить ситуацию", — пояснила начальник областной службы по делам детей Татьяна Дорош.

Она добавила, что в службе хотят запретить Скоркину общаться с сыном, а специальная комиссия рассмотрит, надо ли лишить его родительских прав. "То, что сегодня оказывается в ходе следствия, вызывает подозрения, что у такого человека могут находиться дети", — подчеркнула Дорош.

Известно, что родная мать мальчика в тюрьме, она лишена родительских прав. Иванка отец отдал в школу-интернат, которая находится в соседнем селе, а его 3-летнюю сестренку воспитывает бабушка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве женщина избила 11-летнюю девочку. По словам матери потерпевшей, конфликт возник из-за разбросанного на улице мусора.

Женщина утверждает, что ее ребенок катался с друзьями на роликах и скейтах. Увидев лежащий на асфальте кусок пенопласта, девочка подняла его и выбросила в урну, после чего на нее налетела агрессивная прохожая.

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