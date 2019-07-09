"Лишить лицензии!" Луценко сказал, что ждет NewsOne из-за телемоста с Россией

Генеральная прокуратура открыла по телеканалу NewsOne, который планировал телемост с Россией, уголовные производства за подготовку к государственной измене и финансирование терроризма.

Об этом в рамках брифинга во вторник, 9 июля, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"После анонсов так называемого "прямого моста" между подсанкционным российским государственным телеканалом и NewsOne открыт отдельный эпизод в крупном деле о госизмене. Речь идет о подготовке к госизмене и отмена телемоста ничего не меняет", – поделился он.

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Юрий Луценко и NewsOne

Луценко рассказал, что дело было зарегистрировано в Генеральной прокуратуре 8 июля и следствие будет вести СБУ.

"Кроме этого, также существует вероятность финансирования терроризма, потому что, по данным СБУ и ГПУ, должностные лица офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, которые обслуживают государственный оборонный заказ – одни и те же люди. Это два человека", – раскрыл подробности генпрокурор.

По мнению Луценко, у СНБО есть все основания лишить телеканал лицензии.

"Также есть задание для всех правоохранительных органов, которые должны защитить государственные интересы. Единственным диалогом со страной-агрессором до деоккупации Украины является вооруженный диалог. Никаких других способов взаимодействия государство допускать не должно", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

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