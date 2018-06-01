Лишились людей и техники: "Л/ДНР" нарвались на мощный ответ ВСУ на Донбассе

Террористы на Донбассе в четверг, 31 мая, понесли серьезные потери.

По данным разведки, двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожено пять единиц техники, из них два грузовых автомобиля с боеприпасами, один автомобиль неустановленного типа, одну единицу ЗУ-23-2 и один миномет, передает пресс-центр Операции Объединенных сил.

За сутки российско-оккупационные войска семь раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82мм и артиллерию калибра 122мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником.

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На луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На донецком направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка, на мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 31 мая, террористы на Донбассе обстреливали населенный пункт Чермалык Донецкой области, в результате чего один украинский военный был ранен.