Обещали протез в обмен на бумаги: в Полтаве девушке отрезало руку на заводе

В Полтаве на заводе девушке отрезало руку. Владельцы производства, по ее словам предложили купить ей протез, в обмен на отказ от каких-либо претензий.

26-летняя Татьяна Коробкина работает в ЧАО "Полтавский вентиляторный завод", говориться в публикации OBOZREVATEL. Однажды девушка делала замеры потока воздуха в вентиляторе, когда ее пальто попало в работающий механизм.

"Я выставила вперед руку… Все заняло доли секунды", – вспоминает страшные мгновения Татьяна.

Татьяна Коробкина

По ее словам, с первого дня к ней в больницу приходили владельцы предприятия. Они обещали оплату лечения, и протез.

"Взамен просили, чтобы я подписала документы. Первый – что я не имею к ним никаких претензий и сама нарушила правила техники безопасности. Второй – что делать замеры входило в мои обязанности, хотя это не так. Даже должности такой не было", – отметила Коробкина.

Татьяна до несчастного случая

OBOZREVATEL связался с главой наблюдательного совета предприятия, одним из соучредителей Евгением Николаенко. Он сообщил, что девушка проходила необходимые инструктажи по технике безопасности. Также он опроверг, что просил сотрудницу подписать в больнице бумаги. В медучреждение он приходил только для того, чтобы поддержать потерпевшую.

Николаенко добавил, что предприятие выплатило девушке уже немалую сумму в качестве зарплаты (хотя она не ходит на работу), было оплачено лечение и поездка за границу, плюс сбрасывались деньгами.

Николаенко заверил OBOZREVATEL, что предприятие купит протез девушке.

"Хотя это чисто по доброй воле, так как понимаем, что девочку нужно поддержать. Но на данный момент нет денег, мы людям еле-еле выплачиваем зарплату", – резюмировал он.

Полтавский вентиляторний завод

После ЧП на заводе полиция открыла уголовное производство по ст. 271 ч. 2 УК (нарушение требований законодательства об охране труда). Санкция статьи – от двух лет исправительных работ до семи лет лишения свободы. По словам Татьяны, дело не закрыто и еще проводятся экспертизы.

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