Забывают про машины и мужей. На какие хитрости идут украинцы ради получения субсидий

Украинцы ради получения субсидий по ЖКХ "забывают" сообщить о своей недвижимости, машинах и даже родственниках. А чиновники порой лишают людей льгот по коммуналке из-за религиозных взглядов.

OBOZREVATEL выяснил как люди пытаются получить от государства выплаты.

Забывают указывать машины и мужа

В Тернопольской области женщину хотели лишить субсидии. Как выяснили в управлении соцзащиты районной госадминистрации города Бучач, женщина забыла указать в своей декларации две машины, которые принадлежат их семье: ВАЗ 1979 и 1989 года выпуска. С женщины потребовали вернуть почти 33,5 тысяч гривен за 10 месяцев.

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В суде женщина пояснила, что о существовании самого старого "жигуленка" даже не подозревала, поскольку он принадлежит мужу с давних времен, и когда она выходила за него замуж в 2007 году, он об этом ей не сказал. А вторую машину, по словам подсудимой, посоветовала не вписывать в декларацию сотрудница управления соцзащиты.

Суд прислушался к женщине и не стал лишать ее семью льготы.

Похожая история произошла и в Сумской области. В городе Охтырка управление соцзащиты через суд хочет вернуть почти 10 тысяч компенсации по коммунальным тарифам с мужчины, который забыл указать в декларации машину CHERY TIGGO 2016 года выпуска. Помощь он оформлял осенью 2018 года, т.е. машине тогда было не более двух лет. А по правилам семья, которая имеет машину младше пяти лет, не имеет права на субсидию.

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Добровольно житель Охтырки вернуть деньги не согласился. Поэтому суд принял решение в пользу государства. Надо отметить, что большинство подобных судов проходит в упрощенном режиме, без приглашения ответчиков. В данном случае даже принято заочное решение. Оспорить его можно в течение 30 дней в апелляции.

А вот жительница Чернигова и вовсе забыла указать в декларации при оформлении субсидии своего нового мужа. В результате управление соцзащиты Деснянского района в Чернигове обратилось в суд и потребовало у женщины вернуть почти 5200 грн выплаченной субсидии. Суд поддержал управление и принял решение – таки деньги вернуть.

Кстати, есть и истории, когда украинцы забывают указывать в документах своих детей, невестку, братьев и сестер, которые с ними проживают. Но после того, как управления соцзащиты занялись более тщательной верификацией, все это легко обнаруживается. В результате людям приходится возвращать полученные субсидии или бегать по судам.

Иногда даже забывают указать членов семьи РБК

"За тяжелую письменную работу" просил 120 тыс. грн

Житель Львова долгое время добивался в судах наказания для Лычаковского отдела соцзащиты Львовского горсовета, который на три месяца приостановил выплату ему субсидии. Сумма составляет чуть более 2 тысяч гривен, которые ему позже вернули. Дело в том, что в связи с изменениями в законодательстве чиновникам понадобилось провести проверку данных львовянина. В частности, он получал субсидию на себя и сына, которому как раз исполнилось 18 лет, и надо было проверить его финансовое состояние. На это ушло время.

Но львовянин обиделся и хотел получить с чиновников компенсацию более чем в 230 тысяч гривен за моральный и материальный вред. Моральный вред он оценил в 110 тысяч, за "тяжелую письменную работу" по переписке с чиновниками он требовал 120 тысяч, ну и 4610 грн ушло у него на судебные сборы. Но все суды ему отказали.

А вот в Донецкой области жителю Бахмута перестали платить субсидию, когда обнаружили, что он является должником по коммуналке. В частности мужчина задолжал более 11 тысяч гривен. Почти половину этой суммы он должен за содержание дома, около 5 тысяч за тепло, а также за газ. Ему предложили долг либо оплатить, либо реструктуризировать. В результате он почти год не получал никакой помощи от государства.

Однако суд встал на сторону потерпевшего и отменил решение комиссии по вопросам назначения субсидий, а также обязал управление соцзащиты Бахмутского горсовета возобновить выплату субсидий.

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Лишили льготы из-за ошибки Пенсионного фонда

В Херсоне женщина пожаловалась в суд на то, что местные органы власти в течение трех месяцев не выплачивали ей субсидию. Дело в том, что женщина ухаживала за своей престарелой матерью, инвалидом 1 группы. Семья жила на пенсию пожилой женщины и пособие дочери, которое ей выплачивалось за то, что она вынуждена приглядывать за мамой и не может работать.

Однако управление соцзащиты Суворовского района Херсона почему-то решило, что хозяйка дома не уплатила ЕСВ за три месяца, и на этом основании ей отказали в субсидии. Целый год женщина не получает помощи.

Как выяснилось во время судебного заседания, произошла ошибка, и Пенсионный фонд подал для сверки неправильные сведения. Однако судья указала, что обе женщины получали пенсию и пособие от государства, значит налог был уплачен. Чиновникам можно было подумать, где взять данные о финансах семьи, и назначить субсидию.

Лишиться выплат можно даже из-за ошибки Интерфакс

Поэтому суд встал на сторону жительницы Херсона и обязал управление соцзащиты Суворовского района города пересмотреть свое решение. Также чиновникам придется заплатить судебные траты – 2305 грн.

Переселенец скрыл свою недвижимость

Лишают субсидий и временно перемещенных лиц. Вот, например, в столице в Днепровском районном суде слушается дело о возвращении почти 14 тысяч гривен в бюджет. Как указано в исковом заявлении управления социальной защиты Днепровской районной администрации столицы, переселенец подал недостоверные сведения.

Дело в том, что в течение длительного времени ему выплачивались деньги на аренду жилья и траты на коммуналку. Однако во время проверки выяснилось, что человек имеет собственное жилье в другой области, которая не относится к оккупационной территории. Теперь суд должен решить кто тут прав, а кто виноват.

Не дали субсидию из-за религиозных взглядов

А порой недоразумения возникают даже на религиозной почве. На Винничине, в Погребищенском районе 66-летняя женщина подала в суд на местное управление социальной защиты, которое отказало ей в выплате субсидий на коммунальные услуги.

Оказалось, что женщина является прихожанкой УПЦ (МП) и много лет назад отказалась получать идентификационный код по своим убеждениям. Поэтому в 2007 году миграционная служба сделала в ее паспорте отметку о том, что она имеет право совершать любые платежи без кода.

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Однако в 2011 году эта отметка "без кода" была признана недействительной. На основании этого ей отказали в субсидии. Поскольку не смогли проверить ее доходы в налоговой службе. Винницкий окружной суд также поддержал управление соцзащиты и отказал пенсионерке в ее иске. Тогда женщина отправилась в Винницкий апелляционный административный суд.

И вот тут судьи встали на сторону женщины. Свою позицию они объясняют тем, что у чиновников управления соцзащиты есть другие возможности проверить доходы гражданки, кроме как знать идентификационный код. Например, они имеют право получать данные по запросам: из налоговой, из ГАИ, Пенсионного фонда, ЖЭКов, ОСББ и так далее. Поэтому суд обязал дать женщине субсидию.

Однако райгосадминистрация с этим не согласилась и сейчас дело рассматривается в Кассационном суде ВС.

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