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1 ноября • обновлено в 16:05
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Забывают про машины и мужей. На какие хитрости идут украинцы ради получения субсидий

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Украинцы ради получения субсидий по ЖКХ "забывают" сообщить о своей недвижимости, машинах и даже родственниках. А чиновники порой лишают людей льгот по коммуналке из-за религиозных взглядов.

OBOZREVATEL выяснил как люди пытаются получить от государства выплаты.

Забывают указывать машины и мужа

В Тернопольской области женщину хотели лишить субсидии. Как выяснили в управлении соцзащиты районной госадминистрации города Бучач, женщина забыла указать в своей декларации две машины, которые принадлежат их семье: ВАЗ 1979 и 1989 года выпуска. С женщины потребовали вернуть почти 33,5 тысяч гривен за 10 месяцев.

При оформлении субсидии в декларацию необходимо внести все свое имущество

При оформлении субсидии в декларацию необходимо внести все свое имущество

КиевВласть

В суде женщина пояснила, что о существовании самого старого "жигуленка" даже не подозревала, поскольку он принадлежит мужу с давних времен, и когда она выходила за него замуж в 2007 году, он об этом ей не сказал. А вторую машину, по словам подсудимой, посоветовала не вписывать в декларацию сотрудница управления соцзащиты.

Суд прислушался к женщине и не стал лишать ее семью льготы.

Похожая история произошла и в Сумской области. В городе Охтырка управление соцзащиты через суд хочет вернуть почти 10 тысяч компенсации по коммунальным тарифам с мужчины, который забыл указать в декларации машину CHERY TIGGO 2016 года выпуска. Помощь он оформлял осенью 2018 года, т.е. машине тогда было не более двух лет. А по правилам семья, которая имеет машину младше пяти лет, не имеет права на субсидию.

Проверить вас могут в любое время после оформления субсидии. Если вы что-то забыли указать, то деньги придется вернуть

Проверить вас могут в любое время после оформления субсидии. Если вы что-то забыли указать, то деньги придется вернуть

Украина-Центр

Добровольно житель Охтырки вернуть деньги не согласился. Поэтому суд принял решение в пользу государства. Надо отметить, что большинство подобных судов проходит в упрощенном режиме, без приглашения ответчиков. В данном случае даже принято заочное решение. Оспорить его можно в течение 30 дней в апелляции.

А вот жительница Чернигова и вовсе забыла указать в декларации при оформлении субсидии своего нового мужа. В результате управление соцзащиты Деснянского района в Чернигове обратилось в суд и потребовало у женщины вернуть почти 5200 грн выплаченной субсидии. Суд поддержал управление и принял решение – таки деньги вернуть.

Кстати, есть и истории, когда украинцы забывают указывать в документах своих детей, невестку, братьев и сестер, которые с ними проживают. Но после того, как управления соцзащиты занялись более тщательной верификацией, все это легко обнаруживается. В результате людям приходится возвращать полученные субсидии или бегать по судам.

Иногда даже забывают указать членов семьи

Иногда даже забывают указать членов семьи

РБК

"За тяжелую письменную работу" просил 120 тыс. грн

Житель Львова долгое время добивался в судах наказания для Лычаковского отдела соцзащиты Львовского горсовета, который на три месяца приостановил выплату ему субсидии. Сумма составляет чуть более 2 тысяч гривен, которые ему позже вернули. Дело в том, что в связи с изменениями в законодательстве чиновникам понадобилось провести проверку данных львовянина. В частности, он получал субсидию на себя и сына, которому как раз исполнилось 18 лет, и надо было проверить его финансовое состояние. На это ушло время.

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Но львовянин обиделся и хотел получить с чиновников компенсацию более чем в 230 тысяч гривен за моральный и материальный вред. Моральный вред он оценил в 110 тысяч, за "тяжелую письменную работу" по переписке с чиновниками он требовал 120 тысяч, ну и 4610 грн ушло у него на судебные сборы. Но все суды ему отказали.

А вот в Донецкой области жителю Бахмута перестали платить субсидию, когда обнаружили, что он является должником по коммуналке. В частности мужчина задолжал более 11 тысяч гривен. Почти половину этой суммы он должен за содержание дома, около 5 тысяч за тепло, а также за газ. Ему предложили долг либо оплатить, либо реструктуризировать. В результате он почти год не получал никакой помощи от государства.

Однако суд встал на сторону потерпевшего и отменил решение комиссии по вопросам назначения субсидий, а также обязал управление соцзащиты Бахмутского горсовета возобновить выплату субсидий.

Забрать деньги могут и за долги по коммуналке

Забрать деньги могут и за долги по коммуналке

24 канал

Лишили льготы из-за ошибки Пенсионного фонда

В Херсоне женщина пожаловалась в суд на то, что местные органы власти в течение трех месяцев не выплачивали ей субсидию. Дело в том, что женщина ухаживала за своей престарелой матерью, инвалидом 1 группы. Семья жила на пенсию пожилой женщины и пособие дочери, которое ей выплачивалось за то, что она вынуждена приглядывать за мамой и не может работать.

Однако управление соцзащиты Суворовского района Херсона почему-то решило, что хозяйка дома не уплатила ЕСВ за три месяца, и на этом основании ей отказали в субсидии. Целый год женщина не получает помощи.

Как выяснилось во время судебного заседания, произошла ошибка, и Пенсионный фонд подал для сверки неправильные сведения. Однако судья указала, что обе женщины получали пенсию и пособие от государства, значит налог был уплачен. Чиновникам можно было подумать, где взять данные о финансах семьи, и назначить субсидию.

Лишиться выплат можно даже из-за ошибки

Лишиться выплат можно даже из-за ошибки

Интерфакс

Поэтому суд встал на сторону жительницы Херсона и обязал управление соцзащиты Суворовского района города пересмотреть свое решение. Также чиновникам придется заплатить судебные траты – 2305 грн.

Переселенец скрыл свою недвижимость

Лишают субсидий и временно перемещенных лиц. Вот, например, в столице в Днепровском районном суде слушается дело о возвращении почти 14 тысяч гривен в бюджет. Как указано в исковом заявлении управления социальной защиты Днепровской районной администрации столицы, переселенец подал недостоверные сведения.

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Дело в том, что в течение длительного времени ему выплачивались деньги на аренду жилья и траты на коммуналку. Однако во время проверки выяснилось, что человек имеет собственное жилье в другой области, которая не относится к оккупационной территории. Теперь суд должен решить кто тут прав, а кто виноват.

Не дали субсидию из-за религиозных взглядов

А порой недоразумения возникают даже на религиозной почве. На Винничине, в Погребищенском районе 66-летняя женщина подала в суд на местное управление социальной защиты, которое отказало ей в выплате субсидий на коммунальные услуги.

Оказалось, что женщина является прихожанкой УПЦ (МП) и много лет назад отказалась получать идентификационный код по своим убеждениям. Поэтому в 2007 году миграционная служба сделала в ее паспорте отметку о том, что она имеет право совершать любые платежи без кода.

Могут возникнуть проблемы с компенсацией даже из-за религиозных убеждений

Могут возникнуть проблемы с компенсацией даже из-за религиозных убеждений

Деньги юа

Однако в 2011 году эта отметка "без кода" была признана недействительной. На основании этого ей отказали в субсидии. Поскольку не смогли проверить ее доходы в налоговой службе. Винницкий окружной суд также поддержал управление соцзащиты и отказал пенсионерке в ее иске. Тогда женщина отправилась в Винницкий апелляционный административный суд.

И вот тут судьи встали на сторону женщины. Свою позицию они объясняют тем, что у чиновников управления соцзащиты есть другие возможности проверить доходы гражданки, кроме как знать идентификационный код. Например, они имеют право получать данные по запросам: из налоговой, из ГАИ, Пенсионного фонда, ЖЭКов, ОСББ и так далее. Поэтому суд обязал дать женщине субсидию.

Однако райгосадминистрация с этим не согласилась и сейчас дело рассматривается в Кассационном суде ВС.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
субсидии Льготы выплаты коммунальные услуги
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