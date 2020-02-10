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10 февраля • обновлено в 22:29
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"Липовый" больничный: в Украине активизировались мошенники

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В интернете появилось множество сайтов, которые за 300 – 500 грн предлагают всевозможные медицинские справки. Выяснилось, что доверчивым покупателям продают фальшивку.

Как показало расследование OBOZREVATEL, мошенники подделывают бланки и печати, выдавая их за оригинал. Разница очень хорошо заметна, если сравнивать больничный, выписанный врачом, с приобретенным на сайте (для просмотра видео, проскролльте вниз).

Фальшивый бланк отличают:

1. Отсутствие водяных знаков, при этом узор может быть похож.

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2. Размер бланка меньше настоящего больничного.

3. "Битые" шрифты. Это самое бросающееся в глаза отличие. Ниже на фото видно, что у настоящего документа все надписи четкие, у фальшивки же наоборот – как-будто распечатано на принтере. Отличается и сама бумага.

Сверху – фальшивка, снизу – оригинал При близком рассмотрении видны различия в качестве бумаги и шрифтах

Сверху – фальшивка, снизу – оригинал

При близком рассмотрении видны различия в качестве бумаги и шрифтах

Также мошенники неправильно заполняют больничный лист. Об этом OBOZREVATEL рассказали в администрации КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4" Днепровского района Киева, чьи данные использовались злоумышленниками для изготовления справок.

В оригинале, в графе "диагноз первичный", как правило ничего не указывается. В амбулаторной карте пациент должен дать согласие о разглашении данных о своем заболевании. Также, согласно инструкции, врач ставит печать при открытии и при закрытии. То есть должно быть поставлено две печати.

Слева – прейскурант на одном из сайтов Справа – лист нетрудоспособности (больничный) стоимостью 480 грн, который заказали журналисты OBOZREVATEL на данном ресурсе. Он оказался фальшивкой

Слева – прейскурант на одном из сайтов

Справа – лист нетрудоспособности (больничный) стоимостью 480 грн, который заказали журналисты OBOZREVATEL на данном ресурсе. Он оказался фальшивкой

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Отметим, что предоставляя работодателю фальшивый больничный, сотруднику, помимо увольнения, может грозить уголовная ответственность. Ведь подделка документов, печатей, штампов и бланков – это ст. 358 Уголовного кодекса Украины. За это полагается штраф 17 тыс. грн, арест на шесть месяцев либо ограничение свободы до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская торговая интернет-площадка Prom.ua стала любимым местом у мошенников. Они продают людям несуществующие товары, а негативные отзывы удаляют.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал
Место
Украина
Теги
медицина мошенники
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