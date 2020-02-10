"Липовый" больничный: в Украине активизировались мошенники

В интернете появилось множество сайтов, которые за 300 – 500 грн предлагают всевозможные медицинские справки. Выяснилось, что доверчивым покупателям продают фальшивку.

Как показало расследование OBOZREVATEL, мошенники подделывают бланки и печати, выдавая их за оригинал. Разница очень хорошо заметна, если сравнивать больничный, выписанный врачом, с приобретенным на сайте (для просмотра видео, проскролльте вниз).

Фальшивый бланк отличают:

1. Отсутствие водяных знаков, при этом узор может быть похож.

2. Размер бланка меньше настоящего больничного.

3. "Битые" шрифты. Это самое бросающееся в глаза отличие. Ниже на фото видно, что у настоящего документа все надписи четкие, у фальшивки же наоборот – как-будто распечатано на принтере. Отличается и сама бумага.

Сверху – фальшивка, снизу – оригинал При близком рассмотрении видны различия в качестве бумаги и шрифтах

Также мошенники неправильно заполняют больничный лист. Об этом OBOZREVATEL рассказали в администрации КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4" Днепровского района Киева, чьи данные использовались злоумышленниками для изготовления справок.

В оригинале, в графе "диагноз первичный", как правило ничего не указывается. В амбулаторной карте пациент должен дать согласие о разглашении данных о своем заболевании. Также, согласно инструкции, врач ставит печать при открытии и при закрытии. То есть должно быть поставлено две печати.

Слева – прейскурант на одном из сайтов Справа – лист нетрудоспособности (больничный) стоимостью 480 грн, который заказали журналисты OBOZREVATEL на данном ресурсе. Он оказался фальшивкой

Отметим, что предоставляя работодателю фальшивый больничный, сотруднику, помимо увольнения, может грозить уголовная ответственность. Ведь подделка документов, печатей, штампов и бланков – это ст. 358 Уголовного кодекса Украины. За это полагается штраф 17 тыс. грн, арест на шесть месяцев либо ограничение свободы до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская торговая интернет-площадка Prom.ua стала любимым местом у мошенников. Они продают людям несуществующие товары, а негативные отзывы удаляют.

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