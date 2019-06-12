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"Линия фронта будет в Киеве!" Появились тревожные данные о смене "куратора" на Донбассе

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Отставка помощника президента РФ и так называемого куратора "ДНР" и "ЛНР" Владислава Суркова все еще рассматривается Владимиром Путиным.

По данным инсайдеров, заявление об уходе лежит в столе президента, как и уже подписанный указ о назначении вместо Суркова экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича, пишет "Информационное сопротивление".

Сурков уже был лишен части полномочий после замены убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко на Дениса Пушилина. Креатуру Суркова, Олега Говоруна, уволили с должности начальника управления президента России по приграничному сотрудничеству (в том числе и с оккупированным Донбассом). Вместо него был назначен Алексей Филатов, входящий в близкое окружение Путина.

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"Перевод Филатова на донбасское направление совпал с решением Путина о "паспортизации" жителей непризнанных республик Донбасса, с энтузиазмом поддержанное и Сурковым, который назвал это "выполнением долга перед русскоязычными", – уточнили в проекте "Информационное сопротивление".

Владислав Сурков

Владислав Сурков

teleprogramma.pro

Это назначение развязало борьбу за власть в курировании террористов между ГРУ, которых представляли Сурков и его люди, и ФСБ, выходцем из которой является Филатов.

Ныне Сурков, по данным осведомленных источников, пытается "выторговать" у Путина продолжение своих полномочий в курировании террористов.

"Он предложил ему очень интересные идеи по Украине в виде некой "новой стратегии". И выборы в Верховную Раду должны стать в этой стратегии одной из важнейших основ. Выходит, что Сурков хочет убедить Путина, что уже до конца лета в Украине будет парламент, вполне приемлемый для Москвы", – уточнили в "ИС".

По информации проекта, Украину может ждать серьезной ухудшение ситуации не только на Донбассе, но и в государстве в целом.

Михаил Бабич

Михаил Бабич

Vesti ru

"Страну будут раскалывать вопросом двойного гражданства и федерализации. В общем, линия российско-украинского фронта с Донбасса переместится уже в Киев", – предположили в "Информационном сопротивлении".

Как писал OBOZREVATEL, в мае появилась информация, что помощник президента России Владислав Сурков, который является куратором войны на Донбассе, якобы написал заявление об отставке.

Позже в России опровергли информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Владислав Сурков
Место
Украина
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