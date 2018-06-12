Скандал с замом Супрун: всплыла информация о давлении МОЗ

Чиновники Министерства здравоохранения Украины предпринимают активные действия, чтобы сохранить в должности скандального заместителя Ульяны Супрун Александра Линчевского.

Как сообщил OBOZREVATEL руководитель движения "За трансплантацию" Юрий Андреев, несмотря на то, что независимый эксперт подтвердил смысл слов Линчесвского "Они все умрут" в отношении онкобольных, дисциплинарная комиссия все же решила закрыть дело Линчевского. А окончательное решение должен принять Кабмин.

"Эксперт на заседании дисциплинарной комиссии десять минут объясняла, что смысл слов Линчевского "Они все умрут" вовсе не вырван из контекста. Однако комиссия таки закрыла дело. Я знаю, что было давление на членов этой комиссии", - говорит Андреев.

Александр Линчевский

По его мнению, чиновник своим высказыванием лишь подчеркнул ту политику, которую сейчас проводит МОЗ в отношении онкобольных.

"Ведь претензии аудита Счетной палаты именно к эффективности работы этого чиновника. В отчете идет речь о том, что на зарубежные клиники, куда отправляли на лечение онкобольных, МОЗ делал и двойные проплаты. Выбирал дорогие клиники, не проводил анализ стоимости лечения. Мы знаем, что еще полтора года назад люди, которые стоят в очереди МОЗ на лечение за рубежом, хотя бы знали свои порядковые номера. А теперь эта информация является закрытой. Т.е. МОЗ скрывает это. Были факты перестановок людей в очереди, кого-то продвигали вперед. Например, есть человек, который подал документы в очередь в прошлом году, а оплатили ему лечение только сейчас. А другой пациент подал документы в очередь 29 января и до сих пор ему не проплатили лечение. Кому-то оплачивают быстро, в течение месяца", - говорит Андреев.

По словам активиста, в конце прошлого года по программе лечения онкобольных за рубежом остались неиспользованными 20 млн грн, которые пришлось вернуть в бюджет. "А в начале года умер пациент, которому нужно было срочное лечение за рубежом. Это был водитель скорой, он так и не дождался этих денег. Линчевского нужно менять на более эффективного чиновника, который будет поддерживать трансплантацию, а не говорить, что все равно они умрут", - говорит Андреев.

Как сообщал OBOZREVATEL, дисциплинарная комиссия предложила закрыть дело в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, т.к. "они все равно умрут".